Ankara'da kontak kapatma eylemine erteleme! Otobüsçüler akaryakıta gelen 40 liralık zamma isyan etti - Son Dakika
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Ankara'da kontak kapatma eylemine erteleme! Otobüsçüler akaryakıta gelen 40 liralık zamma isyan etti

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Ankara\'da kontak kapatma eylemine erteleme! Otobüsçüler akaryakıta gelen 40 liralık zamma isyan etti
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Ankara İlçe Garı'nda toplanan özel halk otobüsü esnafı, akaryakıt zamlarına karşı "kontak kapatma" kararını duyurdu. Türkiye Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Kurtuluş Kara, akaryakıta bir ayda 40 lira zam geldiğini söyleyerek 28 binden fazla otobüsün kamu araçlarına çevrilmesini ya da kiralanmasını önerdi. Esnaf Odası Başkanı Ercan Soydaş ise sektöre akaryakıtta vergi avantajı sağlanmasını istedi. Eylem, Milletvekili Adnan Beker'in çağrısıyla 1 Ekim'e bırakıldı.

  Türkiye Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği ile Ankara Şehiriçi Özel Halk Otobüsçüler Esnaf Odası, akaryakıta gelen zamları protesto etti. Birlik Başkanı Kurtuluş Kara, "Buradan hükümet yetkililerine sesleniyorum: Bu iş çözülmezse Türkiye genelinde kontak kapatacağız" dedi. Bağımsız Ankara Milletvekili Adnan Beker'in TBMM'nin açılmasının beklenmesini istemesi üzerine "kontak kapatma" eyleminin, 1 Ekim'e kadar ertelendiği duyuruldu.

Türkiye Özel Halk Otobüsleri Kooperatifler Birliği Başkanı Kurtuluş Kara, Ankara Şehiriçi Özel Halk Otobüsçüler Esnaf Odası Başkanı Ercan Soydaş ve otobüs şoförleri, akaryakıta gelen zamları protesto etmek ve "kontak kapatma" eylemini duyurmak üzere Ankara İlçe Garı'nda açıklama yaptı.

ÜCRETSİZ TAŞIMADA YENİ KRİTERLER BELİRLENMELİ

Ercan Soydaş, akaryakıt maliyetlerinin çok arttığını ve özellikle 22 kalem ücretsiz yolcu için verilen desteklerin yetersiz kaldığını belirterek,  "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızla dün de görüştük, rica ettik. Yeni bir çalışma yapılıyor. Hükümetten beklentilerimizi de ilettik. Akaryakıtta kesinlikle bir vergi avantajı bu sektöre sağlanmalıdır ve ücretsiz taşımada da yeni kriterler mutlaka belirlenmelidir" dedi. 

ZAM SADECE AKARYAKITA DEĞİL HER ŞEYE GELİYOR

Kurtuluş Kara ise şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanıma ve Belediyeler Birliği'ne, Türkiye'deki belediyelere çağrımız. Bizim Türkiye geneli 28 bine aşkın özel halk otobüslerimizi ya kamu araçlarına çevirin ya kiralayın ya da satın alın. Bizim derdimiz vatandaşlarımızı mağdur etmek değil. Biz bıçak kemiğe dayandı, geçti, kemiği deldi geçti. Bakın Diyarbakır'da 3 gündür Diyarbakır ve Ergani ilçesinde özel halk otobüsleri kontak kapattı.  Sayın Cumhurbaşkanım, akaryakıta bir ayda 40 lira zam geldi. Tekrar bir indirimler oluyor, yeniden yükselme oluyor. Bu esnafımız nasıl dayansın? Geçen ay Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızla görüştük, 'Fazla zam yapamam, Ankara halkı, vatandaşı asgari ücretle çalışıyor' dedi. Tamam amenna. Yüzde 14 zam aldık. Aynı gün yüzde 14 zam gitti. Şoför arkadaşlarımızla yüzde 10 personel zammı yaptık. Bugün yalnız akaryakıta zam gelmiyor. Lastik, ham madde, petrol. Yedek parçaya geliyor. Nakliyeye geliyor. Her şeye geldiği zaman ustalarımıza gelen yedek parça bilene kargoyla geliyor. Fiyatlar farklandı. Buradan açık ve net konuşuyorum. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız başta olmak üzere tüm belediye başkanlarımıza hükümet yetkilileri duysun. Bu kontak kapatma çağrısı yalnız Ankara'da değil, Türkiye'de kapatacağız.

Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek Bey... Şimşek öyle bir çaktı ki özellikle ulaşım esnafına çaktı. Ben 103 liraya akaryakıt alacağımı hayatta tahmin edemezdim. Bir gün olsun bizlere bir randevu versin bizim derdimizi dinlesinler. Buradan hükümet yetkililerine sesleniyorum: Bu iş çözülmezse Türkiye genelinde kontak kapatacağız. Açık ve net söylüyorum ve çalışmayacağız."

KONTAK KAPATMAK SADECE VATANDAŞA SIKINTI YARATIR

Bağımsız Ankara Milletvekili Adnan Beker ise "Kontak kapatarak sadece vatandaşa sıkıntı yaratırsınız. Bir çözüm olmaz. Bu kontrat kapatmaktan ziyade. Bakın buradan Maliye Bakanımıza sesleniyorum. Kurtuluş Başkan, Şimşek gibi bizi çarptı diyor da. Doğru söylüyor. Çünkü yani ciğeri yanan esnaf, çiftçi, köylü, emekli bunu biliyor. Yani sadece mazota zam geldiğince sadece olası mesafesi değil. Bakın sebze, meyvenin nakliyesinden tutun her türlü bir yani Türkiye'deki her türlü kaleme bir etkisi oluyor. Ne diyor Sayın Maliye Bakanımız? Avrupa'da diyor bu 150 lira diyor. ya Avrupa'daki ulaşım ayrı bir fiyat alıyor. Yani burada da Avrupa gibi bugün Ankara Büyükşehir Belediyesi destek vermese bugün bir biletin fiyatı 70 lira olması lazım. 70 lira olursa bu vatandaş bu otobüse nasıl binecek? Sayın Maliye Bakanı Sayın Maliye Bakanımız, sizden tek ricam var. Biraz vatandaşa inin, vatandaşın, esnafın, ulaşım esnafının sorunlarını dinleyin. Bu esnaf her gün böyle perişan oluyor" dedi.

1 EKİM'E KADAR KONTAK KAPANMAYACAK

Kara ise Beker'in talebi üzerine "Gerçekten durumumuz çok kötü. Sayın Cumhurbaşkanımız esnafımızı artık bir görebilirlerse, duyabilirlerse Sayın Cumhurbaşkanımızın Özel Kalem Müdürü Sayın Hasan Doğan Bey'den de bir randevu talep ediyoruz sizin basın aracılığınızla. Ulaşım esnafı olaraktan bir görüşmemiz lazım. Gerçekten sabah 6 gece 12 çalışıyor esnafımız, batıyor. Biz bugün burada Türkiye geneli tüm yöneticilerimiz olacaktık. Yalnız Ankara'daki esnaf arkadaşlarımız çalışamayacaklarını beyan ettikleri için toplandı. Ben aslen kontak kapatmaya karşıyım ama yapabilecek bir şey yok. 1 Ekim'e kadar kontak Türkiye'nin hiçbir yerinde kapanmayacak" diyerek "kontak kapatma" eylemini ertelediklerini duyurdu.

Kaynak: ANKA
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