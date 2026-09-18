Kandil'den İmralı'da görüşme talebi: "Apo'nun yanına gitmemiz gerekiyor, bu olmazsa süreç sağlıklı ilerlemez" - Son Dakika
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Kandil'den İmralı'da görüşme talebi: "Apo'nun yanına gitmemiz gerekiyor, bu olmazsa süreç sağlıklı ilerlemez"

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Kandil\'den İmralı\'da görüşme talebi: "Apo\'nun yanına gitmemiz gerekiyor, bu olmazsa süreç sağlıklı ilerlemez"
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Kandil'deki örgüt yöneticileri İmralı'da Abdullah Öcalan'la bizzat görüşme talebini dile getirdi. KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Cemil Bayık, "Türkiye'nin yaklaşımı bizde de kuşkular oluşturuyor. KCK'nın da İmralı'yı ziyaret etmesi gerekiyor. Bizim de Apo'nun yanına gitmemiz gerekiyor. Bu olmazsa süreç sağlıklı ilerlemez" dedi. Örgüt yöneticileri daha önce de Öcalan'la doğrudan görüşme kanalı açılmasını talep etmişti.

Kandil'deki örgüt yöneticileri İmralı'da Abdullah Öcalan'la bizzat görüşme talebini dile getirdi. KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Cemil Bayık, " Türkiye'nin yaklaşımı bizde de kuşkular oluşturuyor. KCK'nın da İmralı'yı ziyaret etmesi gerekiyor. Bizim de Apo'nun yanına gitmemiz gerekiyor. Bu olmazsa süreç sağlıklı ilerlemez" dedi. 

KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Cemi Bayık, Kürtçe yayın yapan Nuçe TV'ye Kandil Dağı'nda verdiği röportajda çözüm sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu. Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun hakkında konuşan Bayık, bu yasanın kendi taleplerine uygun bir yasa olmadığını söyledi. "Türkiye devleti bu yasayı daha çok kendi çıkarlarına göre çıkardı, bizim taleplerimize göre değil" diyen Bayık, şöyle devam etti: "Bizim açımızdan önemli olan, Apo'ya bu süreci yürütebilmesi ve başarıya ulaştırabilmesi için şartların ve imkanların sağlanmasıdır. Çıkarılan bu yasada Kürt sorununun çözümünün temelleri bulunmuyor. Önder Apo, Kürt sorununu masa başında çözmek istiyor. Bahçeli bazı açıklamalar yaptı, bu konuya resmiyet kazandırdı. Bu bizim için önemlidir. Eğer Önder Apo'nun önünü açarlarsa ve çalışmasına izin verirlerse, bu süreci başarıya ulaştırabilir."

"APO'NUN YANINA GİTMEMİZ GEREKİYOR"

Terör örgütü PKK kurucusu Abdullah Öcalan ile görüşmek için İmralı Adası'na gitmek istediklerini aktaran Bayık, şunları konuştu: "Yasa Meclis'e girene kadar bazı çalışmalar yapıldı. Özellikle Apo bu çalışmaları yürüttü. Bunun üzerine yasa çıktı. Konuşmalardan daha çok, siyasi ve hukuki alanda pratik adımların atılması gerekiyor. Bu yeni bir aşama. Bu aşamada hem siyasi hem de hukuki anlamda pratik adımlar atılması gerek. Yasa bu adımı hazırladı. Gazeteciler ve danışmanlar Apo ile görüşmeye gitmeli. Apo Türkiye toplumuna seslenirse oluşan kaygılar ortadan kalkar. Bazı siyasetçilerin ve akademisyenlerin de İmralı'ya gitmesi gerekiyor. Bunların önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi gerekiyor. Kürt ve Türk toplumunda çok fazla kuşku var. Apo'nun hitabı bu kuşkuları ortadan kaldırır. Türkiye'nin yaklaşımı bizde de kuşkular oluşturuyor. KCK'nın da İmralı'yı ziyaret etmesi gerekiyor. Bizim de Apo'nun yanına gitmemiz gerekiyor. Bu doğal bir şey. Bu olmazsa süreç sağlıklı ilerlemez."

"ÖCALAN ÖZGÜR OLMAZSA SİLAH BIRAKMAYIZ VE TÜRKİYE'YE GİTMEYİZ"

Bayık, çözüm süreci kapsamında silahsızlanma ve örgüt mensuplarının Türkiye'ye dönüşüyle ilgili yaptığı değerlendirmesinde, Öcalan özgür olmadan silah bırakmayacaklarını ve Türkiye'ye dönmeyeceklerini belirterek, şunları kaydetti: "Apo özgür olmazsa silahları bırakmayız ve Türkiye'ye gitmeyiz. Eğer silah bırakacaksak demokratik siyaset faaliyeti yürütme hakkımızın olması gerekiyor. Aynı zamanda yasaların değiştirilmesi gerekiyor. Türk hukukunda Kürtler yok. Değişiklik yapılmazsa Kürtlerin her türlü baskı altına alınması ve yok edilmeye çalışılması devam edecektir. Türkiye bu zihniyetle devam ederse zarar görecektir. Türkiye devletine güvenimiz yok ve kuşkuyla yaklaşıyoruz. Kayyımlar devam ediyor. Şimdiye kadar siyasi tutuklular serbest bırakılmadı. Aralarında birçok hasta da bulunuyor. Cezaevlerinin boşaltılması gerekiyor. Terör listesinden de şimdiye kadar kimse çıkarılmadı. Eski siyasetten değişen bir şey yok. Bundan kaynaklı kaygılar var. Bu kaygıların ortadan kalkması için somut adımların atılması gerek. Her şeyi silah bırakmaya sıkıştıran bir anlayış var."

"MAZLUM ABDİ GÖREVİ KABUL ETMEMELİYDİ"

Kendini fesheden Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi'nin Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın danışması olmasına ilişkin konuşan Bayık, Abdi'nin görevi kabul etmemesi gerektiğini savunarak, "Mazlum Abdi, hiçbir görev kabul etmeyeceğini ve halkının içinde olacağını söyledi. Bu açıklaması yerindeydi. Ancak son dönemde Şara'nın danışmanı oldu. Eğer Kürtler adına olsaydı, o zaman sorun olmazdı. Mevcut eleştiriler yerindedir. Biz de eleştiriyoruz; çünkü kabul etmemesi gerekirdi. Şara'nın Kürtlere ihtiyacı var. Ancak Kürtler birbirlerine dost olursa dostları olur. Bunun dışında, 'Bu Kürtlerin dostudur' diyebileceğimiz bir güç yoktur. Ancak bu, ilişkiler kurmadığımız anlamına gelmez" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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