Bahçeli'nin duygusal anları! Sesini duyunca dayanamadı: Mahvettin bizi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adana Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan'ın Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi projesine ilişkin yaptığı sunumu kabul etti. Tanıtım videosunda merhum sanatçı Ferdi Tayfur'un şarkısının yer alması üzerine duygulanan Bahçeli, millet bahçesine Tayfur adına bir çınar ağacı dikilmesi talimatını verdi.

Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan, yapımı devam eden ve daha önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla başlatılan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi projesinin son durumuna ilişkin MHP Genel Merkezi'nde detaylı bir sunum gerçekleştirdi.

"FERDİ, MAHVETTİN BİZİ"

Proje için hazırlanan tanıtım videosunu izleyen MHP Lideri Bahçeli, fonda Ferdi Tayfur'un şarkısını duyunca duygusal anlar yaşadı. Videonun ardından Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan'a seslenen Bahçeli, "Ferdi, mahvettin bizi. Rahmetlinin adına bir çınar dik. Madem millet bahçesi, onun adına bir çınar olsun. Ferdi Tayfur diye yazsın" ifadelerini kullandı.

"ÖZEL OLARAK FERDİ TAYFUR İÇİN ÇINAR DİKECEĞİZ"

Bahçeli'nin talebi üzerine söz alan Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan, "Emredersiniz Sayın Genel Başkanım. 300 tane ağaç dikeceğiz. Özel olarak da Ferdi Tayfur için bir çınar dikeceğiz" diyerek talimatı yerine getireceklerini bildirdi.