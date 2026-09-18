Bakan Şimşek'ten Katılımevim ve Birevim açıklaması: Ne gerekiyorsa yapılacak - Son Dakika
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Bakan Şimşek'ten Katılımevim ve Birevim açıklaması: Ne gerekiyorsa yapılacak

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Bakan Şimşek\'ten Katılımevim ve Birevim açıklaması: Ne gerekiyorsa yapılacak
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tasarruf finansman şirketleriyle ilgili değerlendirmesinde Emlak Katılım Bankası'nın Katılımevim ve Birevim'i satın almaya yönelik görüşmelere başladığını belirtti. Şimşek, sürecin katılımcıların haklarını koruyacak şekilde yürütüleceğini vurgulayarak, "Oradaki katılımcıların haklarına ilişkin ne gerekiyorsa yapılacak, orada bir tereddüt yok" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasalarda yaşanan gelişmeler, fon tasfiye süreci ve tasarruf finansman şirketlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, Katılımevim ve Birevim gibi tasarruf finansman şirketleriyle ilgili gerekli adımların atıldığını belirterek, "İlave düzenleme ihtiyacı varsa BDDK gereğini yapacaktır" dedi.

"FON PİYASASININ YÜZDE 90'I SAĞLIKLI İŞLEMEYE DEVAM ETTİ"

Bakan Şimşek, son dönemde piyasalarda yaşanan hareketliliğin sınırlı sayıdaki fondaki sorunlardan kaynaklandığını söyledi.

Fon piyasasının büyük bölümünün sağlıklı şekilde çalışmaya devam ettiğini belirten Şimşek, "Fon piyasasının yüzde 90'ı sağlıklı işlemeye devam etmiş. Buradaki sorun sistemik değil derken, fonların tamamına bakarsanız fon birikimi olarak bakarsanız yüzde 10-11 civarında bir rakam" ifadelerini kullandı.

Şimşek, bu durumun sorun yaşanan fonların hiçbir varlığı olmadığı anlamına gelmediğini belirterek, tasfiye sürecinin belirlenen ilkeler doğrultusunda yürütüleceğini söyledi.

"TASFİYE SÜRECİ BORSAYI BASKI ALTINA ALMAYACAK"

SPK tarafından yürütülen tasfiye sürecine ilişkin konuşan Şimşek, alınan adımların yatırımcı haklarını korumaya yönelik olduğunu ifade etti.

Şimşek, "SPK tasfiye sürecini ilkelere göre yapacak. Tasfiye süreci borsayı baskı altına alacak çerçevede olmayacak. Nitelikli yatırımcı olsalar dahi, aslında bu atılan adımlar onların haklarını korumaya yöneliktir" dedi.

Piyasanın tamamına yönelik risk oluşmaması için güçlü tedbirlerin devreye alındığını belirten Şimşek, "Burada bir yoğunlaşma oluşmuş, bunun bulaşıcı olmaması için piyasanın tamamına dün çok güçlü tedbirler devreye alındı. Süreç sağlıklı şekilde işleyecek. Sorunlu alanı karantina altına aldık. Yatırımcıların tasarrufları korunacak" diye konuştu.

KATILIMEVİM VE BİREVİM AÇIKLAMASI

Tasarruf finansman şirketlerine ilişkin de değerlendirme yapan Şimşek, bu alanın fon piyasasından farklı olduğunu söyledi. Şimşek, "Tasarruf finansman şirketindeki alan farklı, bankacılık benzeri bir alan, orada farklı süreç işler. Orada zaten portföy yönetim şirketiyle ilişkili kuruluş var. Katılımevim, Birevim bu alanda faaliyet gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Emlak Katılım'ın da bu alanda yatırımcıları korumaya yönelik bir süreç başlattığını belirten Şimşek, gerekli çalışmaların sürdüğünü aktardı.

"BANKA DIŞI FİNANS SİSTEMİNDE SORUN YOK"

Bakan Şimşek, evim şirketleri olarak bilinen tasarruf finansman kuruluşlarına ilişkin mevcut durumda bir sorun bulunmadığını belirtti. Şimşek, "Şu anda banka dışı finans sisteminde bir sorun yok. BDDK'nın sunumunda orada sorun yok. Ancak bu alan hızlı büyüyor. Hızlı büyüyen alanların izlenmesi, kaynakların doğru alanda tutulması önemlidir" dedi.

Bu şirketlerin orta ve uzun vadede bankacılık sistemi gibi değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Şimşek, olası risklere karşı yeni düzenlemelerin gündeme gelebileceğini ifade etti.

"TMSF BENZERİ YAPI VE TEMİNAT HAVUZU GİBİ YAPILAR"

Tasarruf finansman alanında güvenliği artırmaya yönelik çalışmalar yapıldığını belirten Şimşek, şu ifadeleri kullandı: "Tabiri caizse orta ve uzun vadede bunları bankalar gibi düşünmek lazım. TMSF vari bir yapı, fon havuzu, teminat havuzu gibi yapı. Bu alanla ilgili olarak tedbir aldık, adımlar attık, o alana ilişkin çalışmalar devam ediyor."

Şimşek, ilave düzenleme ihtiyacı olması halinde sorumlu kurum olan BDDK'nın gerekli adımları atacağını belirtti.

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    Yorumlar (1)

  • Recep Yaşakan Recep Yaşakan:
    Hayat pahalı tavan etmiş bizim eskiden aile vardı artı aile diye bir şey kalmadı gençlerimiz evlenmiyorlar bu hayat pahalılıktan nasıl olacak insanlar aylık 150.000 TL de alsa boştu çünkü aldığı para geldiği gibi bitiyor 0 0 Yanıtla
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