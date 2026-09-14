Aktaş'a suikast hazırlığı iddiasıyla açılan davada 6 tutuklu tahliye edildi - Son Dakika
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Aktaş'a suikast hazırlığı iddiasıyla açılan davada 6 tutuklu tahliye edildi

Aktaş\'a suikast hazırlığı iddiasıyla açılan davada 6 tutuklu tahliye edildi
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Aziz İhsan Aktaş'a yönelik suikast hazırlığı iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, 8 tutuklu sanıktan 6'sının tahliyesine hükmederken, örgütün lideri olduğu iddia edilen Selahattin Yılmaz ve bir sanık tutuklu kalmaya devam edecek. Davanın bir sonraki duruşması 5 Ekim'de yapılacak.

 - İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Aziz İhsan Aktaş'a yönelik silahlı saldırı hazırlığında bulunulduğu iddiasına ilişkin, Selahattin Yılmaz'ın liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütü davasının ilk duruşmasında 8 tutuklu sanıktan Adem Kuru, Cem Çebi, İsa Aydın, Mehmet Tuğlu, Mustafa Serdar Yılmaz ve Özgür Kılıç'ın tahliyesi karar verdi. 

Aziz İhsan Aktaş'a yönelik silahlı saldırı hazırlığında bulunulduğu iddiasına ilişkin, Selahattin Yılmaz'ın liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütü kapsamında 8'i tutuklu 19 sanığın yargılanmasına başlandı.

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 14. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda görülen ilk duruşmaya Aktaş müşteki olarak katıldı.

Aktaş, adını verdiği ve etkin pişmanlıktan yararlandığı davanın Silivri'deki ilk duruşmasına çok sayıda korumayla gelmiş, bu durum tepki çekmişti. Avukatı İncegül ise korumalar için "Suikast tehditlerine karşı devletin verdiği resmi korumalar onlar" demişti.

SANIKLAR: AKTAŞ'I HAYATIMIZDA GÖRMEDİK

Tutuklu emekli polis memuru Adem Kuru, Selahattin Yılmaz'ın uzaktan akrabası olduğunu ve yanında danışmanlık yaptığını söyledi. Suçlamaları reddeden Kuru, "Ben Aziz İhsan Aktaş'ı hayatımda görmedim, bilmem. Uzaktan yakından alakam yoktur" dedi.

Yılmaz'ın akrabası ve şoförü olduğunu söyleyen tutuklu Cem Çebi de "Bu olayla ilgili hiçbir emir, talimat almadım. Aziz İhsan Aktaş'ı hayatımda görmedim. Emniyette ismini duydum" diye konuştu.

AZİZ İHSAN AKTAŞ: BİR ÖLÜM LİSTESİ İÇERİSİNDE BULUNDUĞUM SÖYLENDİ

Müşteki sıfatıyla söz alan Aktaş, "Bildiklerimi sayın heyetinize anlatmak istiyorum" diyerek elindeki kağıttan hazırladığı beyanını okudu.

Kamuoyunda "Beşiktaş Belediyesi dosyası" olarak bilinen soruşturma kapsamında tutuklandığını hatırlatan Aktaş, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandıktan sonra tahliye edildiğini belirterek, "Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak devletimize yardımcı oldum. Bildiklerimi tüm açıklığıyla adli makamlara anlattım" dedi.

Tahliyesinin ardından yakın çevresinden kendisine yönelik tehdit bulunduğu yönünde bilgiler aldığını söyleyen Aktaş, şöyle devam etti:

"Benim etkin pişmanlık kapsamında verdiğim ifadeler nedeniyle hedef haline getirildiğim söylendi. Bir ölüm listesi içerisinde bulunduğum ve bana, aileme silahlı saldırıda bulunulacağı söylendi. Ben bu suikast girişimi nedeniyle koruma altındayım."

"BİLGİYİ VEREN İKİ KİŞİNİN İSMİNİ VERMEK İSTEMİYORUM"

Kendisine bu bilgiyi veren iki kişinin bulunduğunu belirten Aktaş, söz konusu kişilerin can güvenliğinden endişe ettiği gerekçesiyle isimlerini açıklamak istemediğini söyledi.

Aktaş, "Bu saldırı tehdidini bana bildiren insanların herhangi bir koruma tedbiri yok. Onların da can güvenliğini düşünmem gerekir. İsim vermek istemiyorum. İki kişiler" dedi.

Bu bilgiler üzerine 11 Ağustos 2025'te avukatı aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu anlatan Aktaş, savcılığın soruşturma başlattığını söyledi.

AKTAŞ: İSMİM NEDEN GEÇMEKTEDİR?

İddianamede yer alan bilgileri daha önce bilmediğini söyleyen Aktaş, dosyanın içeriğini gördükten sonra yaptığı suç duyurusunun yerinde olduğunu düşündüğünü belirtti.

Sanıklarla kişisel bir tanışıklığı veya husumeti bulunmadığını ifade eden Aktaş, "Benim bu insanlarla kişisel tanışıklığım ve husumetim yokken Aziz İhsan Aktaş ismi neden mesajlarda geçmektedir? Neden 'opet' ifadesiyle birlikte geçmektedir? Demek ki sadece ismimi değil, şirketime ait benzin istasyonunun adresini de bilmektedirler" diye konuştu.

"ŞAHSIMI VE AİLEMİ HEDEF ALAN EYLEMDEN DOLAYI ŞİKAYETÇİYİM"

Aktaş, iddianamede anlatılan eylemin operasyon nedeniyle tamamlanamadığını savunarak, "Bu olayın teşebbüs aşamasında kalmasının sebebi tehlikeyi adli makamlara zamanında bildirmemdir" dedi.

Sanıkların cezalandırılmasını isteyen Aktaş, beyanını şöyle tamamladı:

"Olayın bütün delillerle birlikte değerlendirilmesini ve şahsımı ve ailemi hedef alan bu eylem bakımından sorumluluğu bulunan kişilerin tamamından davacı ve şikayetçiyim. Bunların cezalandırılmasını talep ediyorum. Mahkemenizin vereceği karar yalnızca benim için değil, devletin güvenliği için bildiklerini anlatan herkes için gereklidir. Adalete güveniyorum. Takdir mahkemenizindir."

YILMAZ'DAN AKTAŞ'IN BEYANINA YANIT: İTİRAFÇI OLACAĞINI NEREDEN BİLEYİM?

Aktaş'ın, sanıklar arasında geçen mesajlarda kendi isminin şirketine ait benzin istasyonuyla birlikte anılmasına dikkat çekmesinin ardından sanık Selahattin Yılmaz söz aldı.

Aktaş, müşteki beyanında, sanıklarla herhangi bir tanışıklığı ve husumeti bulunmadığını belirterek, "Aziz İhsan Aktaş ismi neden geçmektedir? Neden 'Opet' ifadesiyle birlikte geçmektedir? Demek ki sadece ismimi değil, şirketime ait benzin istasyonunun adresini de bilmektedirler" demişti.

Yılmaz ise söz konusu mesajın Aktaş'ın etkin pişmanlık kapsamında ifade vermesinden yaklaşık üç ay önce, şubat ayında gönderildiğini savundu. Mesajın suikast hazırlığına delil olarak gösterilemeyeceğini söyleyen Yılmaz, "Benim bu mesajım şubat ayında atılıyor. Siz şubat ayında etkin pişmanlıkta değilsiniz ki ben size suikast yapayım. Ben üç ay sonra itirafçı olacağınızı nereden bileyim?" dedi.

"25 YILDIR ORADAN BENZİN ALIYORUM"

Söz konusu akaryakıt istasyonunu yaklaşık 25 yıldır kullandığını söyleyen Yılmaz, istasyonun evine ve ofisine yakın olduğunu anlattı.

Yılmaz, "Ben 25 yıldır oradan benzin alıyorum. Sağ taraf ofisim, sol taraf evim. Evimden çıktığımda bir baktım kapalı. Kapalı olduğunu görünce 'Ne olmuş acaba?' dedim, arkadaşıma sordum. Evinin oradaki simitçi kapansa onu da sorarsın. Doğal olarak sordum" diye konuştu.

Arkadaşının kendisine istasyonun Aziz İhsan Aktaş isimli biri tarafından alındığını ve Aktaş'ın şirketlerine yönelik operasyon nedeniyle kapalı olduğunu söylediğini aktaran Yılmaz, mesajın bu konuşma üzerine gönderildiğini savundu.

Yılmaz, "Bu mesaj itirafçı olmasından üç ay öncedir. Ben üç ay sonra itirafçı olacağını nereden bileyim?" diyerek Aktaş'a yönelik suikast hazırlığında bulunduğu iddiasını reddetti.

Yılmaz daha önce de soruşturma aşamasındaki ifadesinde Aktaş'ı tanımadığını söylemiş, hakkındaki suikast iddiasını reddetmişti. Yılmaz, avukatı aracılığıyla gazeteci İsmail Saymaz'a gönderdiği mektupta da iddiaları "akıl tutulması" ve "kumpas" olarak nitelendirmiş, "Siyasi görüşüm ve dini inancım olarak böyle bir adama zarar veremem" ifadelerini kullanmıştı.

YILMAZ İLE AKTAŞ ARASINDA DİYALOG: BENİM SANA ZARAR VERMEM SÖZ KONUSU OLAMAZ

Yılmaz'ın, Aktaş'ın etkin pişmanlık kapsamında ifade vermesinden yaklaşık üç ay önce gönderildiğini söylediği "Opet-Aziz İhsan Aktaş" mesajına ilişkin açıklamasının ardından Yılmaz ile müşteki Aziz İhsan Aktaş arasında diyalog yaşandı.

Yılmaz, cezaevinde bulunduğu sırada bazı kişilerin kendisine Aktaş hakkında birtakım bilgiler getirdiğini öne sürerek, bunları kabul etmediğini söyledi.

Yılmaz, Aktaş'a dönerek, "Seninle ilgili cezaevinde bana birileri geldi. 'Elimizde şunlar şunlar var' dedi. Ben 'Dostumu da düşmanımı da belden aşağı vurmam' dedim, yolladım. Benim seninle alakam yok. Vallahi diyorum, vallahi benim seninle sorunum yok. Sen beni dışarıda tanısan var ya ömür boyu beni bırakmazsın. Ben iyi bir insanım" dedi.

Yılmaz, ardından, "Acaba seninle sorunu olan biri olayı bana mı çevirdi?" diye sordu.

Aktaş ise Yılmaz'a, "Selahattin Bey, sizi tanımıyorum. Sizinle bir husumetim yok. Neden durduk yere ben sizin isminizi söyleyeyim?" karşılığını verdi.

Yılmaz da Aktaş'a, "Benim sana zarar vermem söz konusu olamaz" dedi.

SAVCI TUTUKLULUĞUN DEVAMINI İSTEDİ

Ardından sanık avukatları beyanda bulundu. Sonrasında duruşma savcısı, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

6 SANIĞA TAHLİYE KARARI

Ara kararını kuran mahkeme heyeti, 8 tutuklu sanıktan Adem Kuru, Cem Çebi, İsa Aydın, Mehmet Tuğlu, Mustafa Serdar Yılmaz ve Özgür Kılıç'ın tahliyesi karar verdi.

Selahattin Yılmaz ve Cem Duman'ın tutukluluk hali devam edecek.

Bir sonraki duruşma 5 Ekim'de yapılacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Aktaş'a suikast hazırlığı iddiasıyla açılan davada 6 tutuklu tahliye edildi - Son Dakika

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