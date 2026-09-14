Trabzonspor'da ibre bir anda değişti! Ünlü hoca ile resmi görüşmeler başladı - Son Dakika
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Trabzonspor'da ibre bir anda değişti! Ünlü hoca ile resmi görüşmeler başladı

Trabzonspor\'da ibre bir anda değişti! Ünlü hoca ile resmi görüşmeler başladı
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Teknik direktör arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da Şenol Güneş'in takımın başına geçeceği konuşulurken sürpriz bir gelişme yaşandı. Bordo-mavililerin önceliğini dünyaca ünlü İtalyan teknik direktör Stefano Pioli'ye verdiği ve resmi görüşmelere başladığı öne sürüldü. Şenol Güneş'in ise B planı olduğu belirtildi.

Fatih Tekke ile yollarını ayıran ve geçiş sürecinde takımı Hüseyin Çimşir'e emanet eden Trabzonspor'da yeni teknik direktör için çalışmalar hız kazandı.

Konyaspor karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyetin ardından teknik direktör konusundaki belirsizliği sona erdirmek isteyen bordo-mavililer, hafta sonunda oynanacak Galatasaray derbisine yeni hocasıyla çıkmayı hedefliyor.

ŞENOL GÜNEŞ B PLANI

Trabzonspor'un Şenol Güneş ile anlaşmaya yakın olduğu yönündeki iddialara rağmen yönetimin önceliğini yabancı bir teknik direktöre verdiği öne sürüldü. Sabah'ta yer alan habere göre bordo-mavililer, Stefano Pioli üzerinde yoğunlaştı. Trabzonspor yönetiminin 60 yaşındaki İtalyan teknik adamla resmi görüşmelere başladığı belirtildi.

Trabzonspor'da ibre bir anda değişti! Ünlü hoca ile resmi görüşmeler başladı

PİOLİ'DEN YANIT BEKLENİYOR

Haberde Trabzonspor'un ilk tercihinin Pioli olduğu ve görüşmelerden olumlu sonuç çıkması için çalışmaların sürdüğü aktarıldı. İtalyan teknik adamdan olumlu yanıt alınamaması halinde ise bordo-mavililerin B planını devreye sokacağı ve Şenol Güneş'e yöneleceği ifade edildi.

Stefano Pioli, Şenol Güneş, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'da ibre bir anda değişti! Ünlü hoca ile resmi görüşmeler başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Serkan Semiz Serkan Semiz:
    Siz kim pioli kim işi uzatmadan güneşi getirin olsun bitsin 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Trabzonspor'da ibre bir anda değişti! Ünlü hoca ile resmi görüşmeler başladı - Son Dakika
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