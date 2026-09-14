Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan adliyeye geldi - Son Dakika
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Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan adliyeye geldi

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MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında Silivri Cezaevi’ndeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. "Kurtlar Vadisi" dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan, soruşturma kapsamında 'bilgi sahibi' sıfatıyla ifade vermek üzere Silivri Adliyesi'ne geldi.

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 'Kurtlar Vadisi' dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan, 'bilgi sahibi' sıfatıyla ifade vermek üzere Silivri Adliyesi'ne geldi.

Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan adliyeye geldi

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 'Kurtlar Vadisi' dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın ifadelerinin alınacağı belirtildi. Senaristler ifade vermek üzere Silivri Adliyesi'ne geldi. 

ZAMANLAMA MANİDAR 

Senaristlerin soruşturmada ifadeye çağrılmasının temel gerekçeleri arasında dizinin bazı bölümleri ile Kozinoğlu’nun ölümü arasındaki zamanlama yer alıyor. Dosyadaki tespitlere göre, "Kurtlar Vadisi"nin 10 Kasım 2011’de yayımlanan 136. bölümünde "Kazım Kaşifoğlu" adlı karakterin bir hücrede tutulduğu, darp edildiği, tehdit edildiği ve daha sonra Yaşar Ağa’ya teslim edildiği sahneler yer almıştı. Bu bölümün yayımlanmasından iki gün sonra, 12 Kasım 2011’de Kaşif Kozinoğlu Silivri Cezaevi’nde yaşamını yitirdi.

ŞIRINGAYLA HAVA ENJEKTE ETTİLER

Soruşturma kapsamında incelenen diğer sahnede ise karakterin ölümü işlendi. Dizinin 8 Aralık 2011’de yayımlanan 139. bölümünde, Kaşifoğlu karakterinin spor yaptıktan sonra nabzının yükseldiğini belirterek duş aldığı ve ardından "Kara" karakterinin Kaşifoğlu’nun koluna şırıngayla hava enjekte ederek öldürdüğü sahne ekrana getirildi. Kozinoğlu’nun ölümünden kısa süre sonra yayımlanan bu sahne, senaryo ile gerçek ölüm arasında bir bağlantı bulunup bulunmadığının araştırılmasına gerekçe gösterildi.

Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan adliyeye geldi

"ERDOĞAN" YAZILI MEZAR TAŞI DA DOSYADA

Soruşturma dosyasında dizinin ilerleyen dönemdeki görselleri de mercek altına alındı. 17 Mayıs 2012’de yayımlanan 159. bölümdeki bir mezarlık sahnesinde "ERDOĞAN" yazılı mezar taşının ekrana getirilmesi de soruşturma dosyasına giren detaylar arasında bulundu.

Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan adliyeye geldi

Yine Kurtlar Vadisi Pusu'nun 4 Şubat 2010'da yayımlanan 79. bölümünde “34 FG 7061” plakalı bir aracın görüntülenmesi de dikkat çeken konular arasında.

FG kısaltmasının FETÖ örgütünün ölen lideri Fetullah Gülen'i hatırlatması sosyal medyada gündeme geldi.

Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmanın yeniden açılmasıyla birlikte, dizinin senaryosundaki sahneler ile Kozinoğlu’nun MİT raporundaki iddiaların bağlantısı araştırılmaya devam ediyor. Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan’ın vereceği ifadelerin dosyaya yön vermesi bekleniyor.

Millî İstihbarat Teşkilatı, Silivri Cezaevi, Kaşif Kozinoğlu, Bahadır Özdener, Kurtlar Vadisi, Raci Şaşmaz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan adliyeye geldi - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • yusufismailli31@gmail.com [email protected]:
    hazır bir araya gelmişken vadiyi tekrar başlatsanız 2 0 Yanıtla
  • 36Boys Kreuzberg 36Boys Kreuzberg:
    Ben diziyi izledim. Kara öldürdü. koluna havayla şırınga bastı. koskoca savcılık diziyi izlemiyor sonra ifadeye çağırıyor. Kara yı tutuklayın 1 0 Yanıtla
  • Fatih4510 Fatih4510:
    Seneryo yazmak için senarit lezım. 0 0 Yanıtla
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