Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan adliyeye geldi

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 'Kurtlar Vadisi' dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan, 'bilgi sahibi' sıfatıyla ifade vermek üzere Silivri Adliyesi'ne geldi.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 'Kurtlar Vadisi' dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın ifadelerinin alınacağı belirtildi. Senaristler ifade vermek üzere Silivri Adliyesi'ne geldi.

ZAMANLAMA MANİDAR

Senaristlerin soruşturmada ifadeye çağrılmasının temel gerekçeleri arasında dizinin bazı bölümleri ile Kozinoğlu’nun ölümü arasındaki zamanlama yer alıyor. Dosyadaki tespitlere göre, "Kurtlar Vadisi"nin 10 Kasım 2011’de yayımlanan 136. bölümünde "Kazım Kaşifoğlu" adlı karakterin bir hücrede tutulduğu, darp edildiği, tehdit edildiği ve daha sonra Yaşar Ağa’ya teslim edildiği sahneler yer almıştı. Bu bölümün yayımlanmasından iki gün sonra, 12 Kasım 2011’de Kaşif Kozinoğlu Silivri Cezaevi’nde yaşamını yitirdi.

ŞIRINGAYLA HAVA ENJEKTE ETTİLER

Soruşturma kapsamında incelenen diğer sahnede ise karakterin ölümü işlendi. Dizinin 8 Aralık 2011’de yayımlanan 139. bölümünde, Kaşifoğlu karakterinin spor yaptıktan sonra nabzının yükseldiğini belirterek duş aldığı ve ardından "Kara" karakterinin Kaşifoğlu’nun koluna şırıngayla hava enjekte ederek öldürdüğü sahne ekrana getirildi. Kozinoğlu’nun ölümünden kısa süre sonra yayımlanan bu sahne, senaryo ile gerçek ölüm arasında bir bağlantı bulunup bulunmadığının araştırılmasına gerekçe gösterildi.

"ERDOĞAN" YAZILI MEZAR TAŞI DA DOSYADA

Soruşturma dosyasında dizinin ilerleyen dönemdeki görselleri de mercek altına alındı. 17 Mayıs 2012’de yayımlanan 159. bölümdeki bir mezarlık sahnesinde "ERDOĞAN" yazılı mezar taşının ekrana getirilmesi de soruşturma dosyasına giren detaylar arasında bulundu.

Yine Kurtlar Vadisi Pusu'nun 4 Şubat 2010'da yayımlanan 79. bölümünde “34 FG 7061” plakalı bir aracın görüntülenmesi de dikkat çeken konular arasında. FG kısaltmasının FETÖ örgütünün ölen lideri Fetullah Gülen'i hatırlatması sosyal medyada gündeme geldi.

Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmanın yeniden açılmasıyla birlikte, dizinin senaryosundaki sahneler ile Kozinoğlu’nun MİT raporundaki iddiaların bağlantısı araştırılmaya devam ediyor. Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan’ın vereceği ifadelerin dosyaya yön vermesi bekleniyor.