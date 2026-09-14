Bülent Arınç'ın Davutoğlu’nun oğlunun nikahındaki konuşmasına Oktay Saral’dan da sert tepki - Son Dakika
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Bülent Arınç'ın Davutoğlu’nun oğlunun nikahındaki konuşmasına Oktay Saral’dan da sert tepki

Bülent Arınç\'ın Davutoğlu’nun oğlunun nikahındaki konuşmasına Oktay Saral’dan da sert tepki
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Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın, Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun oğlunun nikâhındaki konuşmasına yönelik tartışma büyürken, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan sert bir çıkış geldi. Saral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Arınç’ı hedef alarak, “Bülent Arınç bir meydana kürsü kursa, etrafında birkaç şuursuzdan başka kimseyi bulamaz” ifadelerini kullandı.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın, eski Başbakan ve feshedilen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun oğlu Mehmet Davutoğlu’nun nikah töreninde yaptığı konuşmanın yankıları sürüyor. Arınç’ın törende eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’i hedef alan sözlerine ve uzun konuşmasına bu kez Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

ARINÇ NİKAHTA GÖKÇEK'İ HEDEF ALDI 

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Bülent Arınç, Ahmet Davutoğlu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında savcılığa giderek ifade vermesini övdü. Arınç, Davutoğlu'nun tavrını olumlu bulduğunu belirtirken, isim vermeden Melih Gökçek'in adliyeye giderken sakız çiğnemesini eleştirdi.

Arınç, Gökçek'in bu tavrını küçümseyici sözlerle eleştirerek, söz konusu görüntüleri izlerken utandığını ifade etti. Nikâh töreninde yapılan bu değerlendirmeler, Arınç ile Gökçek arasında yıllardır devam eden siyasi gerilimi yeniden gündeme taşıdı.

OKTAY SARAL SOSYAL MEDYA HESABINDAN VERDİ VERİŞTİRDİ

Arınç'ın sözlerinin ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eski TBMM Başkanı'na sert ifadelerle yüklendi.

Saral paylaşımına, “Bülent Arınç bir meydana kürsü kursa, etrafında birkaç şuursuzdan başka kimseyi bulamaz” sözleriyle başladı.

Bülent Arınç'ın Davutoğlu’nun oğlunun nikahındaki konuşmasına Oktay Saral’dan da sert tepki

Arınç'ın nikâh törenini siyasi tartışmaya dönüştürdüğünü savunan Saral, şöyle devam etti:

“Düğünde binlerce insanı bir arada görünce eline sazı alıp genç çiftin en mutlu gününü siyasi hesaplaşmalarına malzeme etmiş. Bir nikâh törenini siyaset kürsüsüne çevirmek ne nezaketle bağdaşır ne de devlet adamlığıyla.”

Saral, Arınç'ın bir Cumhuriyet savcısına yönelik sözlerini de eleştirerek, “Üstelik bir Cumhuriyet savcısını hadsizce küçümseyen ifadeler kullanması, içinde bulunduğu acınası hâli de açıkça ortaya koymaktadır” ifadelerini kullandı.

“NİKAH KÜRSÜSÜ SİYASET MEYDANI DEĞİLDİR"

Oktay Saral, paylaşımında nikâh sırasında yaşanan bir diyaloğa da dikkat çekti. Arınç'ın genç çifte yönelik “Güzel günler göreceğiz çocuklar” sözünü hatırlatan Saral, buna verilen “Güzel günler gördüğümüz kanaatindeyim” yanıtının gerekli ölçüyü ortaya koyduğunu belirtti.

Saral, paylaşımının sonunda Arınç'a doğrudan seslenerek şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Arınç; nikâh kürsüsü siyaset meydanı değildir. Devlet adamlığı, her bulduğu kürsüde konuşmak değil; nerede, ne zaman ve ne kadar konuşacağını bilmektir.”

Saral'ın bu paylaşımı ile,  Mehmet Davutoğlu ile Ravza Öğüt'ün nikâhında başlayan siyasi polemik, Arınç'ın Gökçek'e yönelik sözlerinin ardından Oktay Saral'ın sert sosyal medya paylaşımıyla daha da büyüdü.

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Son Dakika Oktay Saral Bülent Arınç'ın Davutoğlu’nun oğlunun nikahındaki konuşmasına Oktay Saral’dan da sert tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • nazım arat nazım arat:
    Bulent arinc sürekli KARAKTER EROZYONU yaşıyor siyaseten 5 12 Yanıtla
  • İsmail Gar İsmail Gar:
    anlamadığım konu şu Oktay Saral Melih Gökçek‘in avukatlığını niye yapıyor . 14 2 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    ÇOK DOĞRU SÖYLEMİŞ 3 12 Yanıtla
  • fightofgod29@gmail.com [email protected]:
    Gökçek turizme bir yolcu daha biniş yaptı sanırım diğerlerinden sonra 6 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Bülent Arınç'ın Davutoğlu’nun oğlunun nikahındaki konuşmasına Oktay Saral’dan da sert tepki - Son Dakika
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