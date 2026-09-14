Eyüpsultan'da alkollü olduğu iddia edilen sürücü binanın 3. katına çarptı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Eyüpsultan'da alkollü olduğu iddia edilen sürücü binanın 3. katına çarptı, 2 kişi yaralandı

Eyüpsultan\'da alkollü olduğu iddia edilen sürücü binanın 3. katına çarptı, 2 kişi yaralandı
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Eyüpsultan Alibeyköy'de alkollü olduğu iddia edilen sürücü, otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek binanın 3. katına çarptı. Araç yaklaşık 15 metreden bahçeye düşerken kazada sürücü ve yanındaki vatandaş yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Eyüpsultan'da alkollü olduğu iddia edilen sürücü otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek binanın 3. katına çarptı. Kazada sürücü ve yanındaki vatandaş yaralandı.

Olay 23.00 sıralarında Eyüpsultan Alibeyköy Mahallesi Dar Ykş. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alkollü iddia edilen sürücü, 34 BTL 763 plakalı otomobilinin hakimiyetini kaybederek sokakta bulunan bir binanın 3. katına çarptı. Ardından yaklaşık 15 metreden binanın bahçesine düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kazanın yaşandığı bölgeyi güvenlik bantlarıyla kapattı. İtfaiye ekipleri aracın içinde bulunan kişileri çıkardı. Kaza sonucu yaralandıkları tespit edilen 2 kişi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bahçeye düşen otomobili çıkartmak için ekipler çalışma başlattı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Eyüpsultan, Yaralanma, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eyüpsultan'da alkollü olduğu iddia edilen sürücü binanın 3. katına çarptı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eyüpsultan'da alkollü olduğu iddia edilen sürücü binanın 3. katına çarptı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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