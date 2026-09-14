"Vanlı Kara Haydar" hakkında çok ağır iddialar! Tutuklanınca bir bir ortaya döküldü - Son Dakika
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"Vanlı Kara Haydar" hakkında çok ağır iddialar! Tutuklanınca bir bir ortaya döküldü

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“Vanlı Kara Haydar” olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'ın tutuklanmasının ardından geçmişine ilişkin çarpıcı suçlamalar gündeme geldi. Tançalan'ın başında olduğu öne sürülen yapılanmanın kanser ilaçlarını çalarak sattığı, kayıt dışı kürtaj yaptığı, kadınları taciz ettiği ve bazı kadınları eskortluğa zorladığı ileri sürüldü.

Van'da “Vanlı Kara Haydar” olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tançalan, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamasıyla tutuklandı.

TUTUKLANMASININ ARDINDAN GEÇMİŞİNE İLİŞKİN SUÇLAMALAR GÜNDEME GELDİ

“Vanlı Kara Haydar” olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'ın tutuklanmasının ardından geçmişine ilişkin bir dizi ağır suçlama gündeme taşındı.

Tançalan'ın başında olduğu öne sürülen bir yapılanmanın Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hastanesi'ne gelen kanser ilaçlarını çalarak hastane dışında sattığı ileri sürüldü.

KAYIT DIŞI KÜRTAJ SUÇLAMASI

Aynı yapılanmanın kayıt dışı kürtaj yaptığı da öne sürülen suçlamalar arasında yer aldı. Tançalan'ın hastane çevresinde kurduğu öne sürülen yapılanma üzerinden çeşitli yasa dışı faaliyetler yürüttüğü ileri sürüldü.

TACİZ VE ESKORTLUK İDDİALARI

Ortaya atılan en ağır suçlamalardan biri de kadınlara yönelik oldu. Tançalan'ın başında olduğu öne sürülen yapılanmanın hastanedeki kadınları taciz ettiği, bazı kadınları ise Van'daki otellerde zengin İranlılara eskortluk yapmaya zorladığı ileri sürüldü.

Kanser ilaçlarının çalınması, kayıt dışı kürtaj, taciz ve eskortluğa zorlama yönündeki bu suçlamaların Tançalan'ın tutuklandığı mevcut soruşturmanın kapsamında bulunduğuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle söz konusu suçlamalar iddia niteliği taşıyor.

MAL VARLIĞI MERCEK ALTINA ALINDI

Tançalan hakkındaki mevcut soruşturmada ise mal varlığı ve gelir kaynakları mercek altına alındı. “Vanlı Kara Haydar” olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'ın düğününde sergilenen yüksek miktardaki altınlar da incelemeye konu oldu.

Tançalan, hakkındaki suçlamaları kabul etmezken düğünde görülen altınların kendisine ait olmadığını savundu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

“Vanlı Kara Haydar” olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tançalan'ın geçmişine ilişkin gündeme gelen diğer ağır suçlamalar konusunda ise resmi makamların doğruladığı bir bilgi bulunmuyor.

Güncel, Van, Son Dakika

Son Dakika Van 'Vanlı Kara Haydar' hakkında çok ağır iddialar! Tutuklanınca bir bir ortaya döküldü - Son Dakika

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