Galatasaray'ın iptal edilen golünde karar doğru mu? Ünlü yorumcuların hepsi aynı şeyi söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray'ın iptal edilen golünde karar doğru mu? Ünlü yorumcuların hepsi aynı şeyi söyledi

Galatasaray\'ın iptal edilen golünde karar doğru mu? Ünlü yorumcuların hepsi aynı şeyi söyledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın Kocaelispor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın tartışmalı pozisyonları Trio ekibi tarafından değerlendirildi. Sarı-kırmızılıların 13. dakikada iptal edilen golünde Seçim Demirel, Bülent Yıldırım ve Aleks Taşçıoğlu kararın doğru olduğu konusunda birleşti. Üç eski hakem, Galatasaray'ın iki penaltı beklentisinde de "devam" kararını doğru buldu.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Kocaelispor'u Abdülkerim Bardakcı'nın golüyle 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşun Trio ekibinde Seçim Demirel, Bülent Yıldırım ve Aleks Taşçıoğlu tartışmalı hakem kararlarını yorumladı.

TORREIRA'YA SARI KART ÇIKMALIYDI

Maçın 2. dakikasında Lucas Torreira'nın Berkan Kutlu'ya yaptığı müdahaleyi değerlendiren üç eski hakem de sarı kart gerektiği görüşünde birleşti.

Seçim Demirel, "Hakem burada faulle birlikte sarı kartını kullanmalıydı" derken, Bülent Yıldırım da Torreira'ya sarı kart gösterilmesi gerektiğini belirtti. Aleks Taşçıoğlu ise müdahaleyi "kontrolsüz hareket" olarak değerlendirerek sarı kart verilmesi gerektiğini söyledi.

Galatasaray'ın iptal edilen golünde karar doğru mu? Ünlü yorumcuların hepsi aynı şeyi söyledi

İPTAL EDİLEN GOLDE 3 HAKEM DE AYNI GÖRÜŞTE

Galatasaray'ın 13. dakikada bulduğu ancak VAR müdahalesinin ardından iptal edilen golünde Trio ekibinin üç üyesi de kararın doğru olduğunu söyledi.

Galatasaray'ın iptal edilen golünde karar doğru mu? Ünlü yorumcuların hepsi aynı şeyi söyledi

Seçim Demirel, "Faul kararı, gol iptali ve VAR müdahalesi doğru. Eğer faul olmasaydı bu sefer ofsayt gerekçesiyle gol iptal edilecekti ki o da doğru olurdu" dedi.

Bülent Yıldırım, kalecinin topu kontrolü altına aldığını belirterek Deniz Gül'ün müdahalesinin faul olduğunu söyledi. Aleks Taşçıoğlu da "VAR müdahalesi ve iptal kararı doğru" ifadelerini kullandı.

İKİ PENALTI BEKLENTİSİNE DE "DEVAM"

Deniz Gül'ün 63. dakikada ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda üç eski hakem de penaltı olmadığı görüşünde birleşti.

Galatasaray'ın iptal edilen golünde karar doğru mu? Ünlü yorumcuların hepsi aynı şeyi söyledi

68. dakikada Deniz Gül'ün bir kez daha yerde kaldığı pozisyonda da Trio ekibinin kararı değişmedi. Demirel, Yıldırım ve Taşçıoğlu, temasın penaltı için yeterli olmadığını ve hakemin devam kararının doğru olduğunu belirtti.

Galatasaray'ın iptal edilen golünde karar doğru mu? Ünlü yorumcuların hepsi aynı şeyi söyledi

Aleks Taşçıoğlu, Bülent Yıldırım, Lucas Torreira, Kocaelispor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın iptal edilen golünde karar doğru mu? Ünlü yorumcuların hepsi aynı şeyi söyledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Mehmet Gelmez Mehmet Gelmez:
    hala GS kolluyor hakemler okandan korkuyor fedarasyon dan çıt yok 4 8 Yanıtla
  • imdat çakır imdat çakır:
    Abdülkerim Bardakçı gol sevinci için tribüne çıkıyor ona sarı kart yok !!!!! Vlahoviç gol sevinci için kendi sahasında kendi tribünlerine gittiği için sarı kart!!!! MHK nin çifte standardından başka bir şey değil!!! çok yazık çok garip. Bitin gidin artık!!!! 2 1 Yanıtla
    Ali Bilgiç Ali Bilgiç:
    Sesli Güldüm Abdülkerim'e kart verilmediğine emin misiniz ? 0 0
  • Apple User Apple User:
    fb li yada jimnastik kulubunden 0 1 Yanıtla
  • Asım Furuncu Asım Furuncu:
    iki beklediği ğeneltıya aldatmadan sarı vermesi lazımdı 0 0 Yanıtla
  • İbrahim AKBULUT İbrahim AKBULUT:
    kardeşim sen maçı nerenle izliyorsun gerçekten inanılmazsın adama verdiler sarı kart ne boş insansın 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yemen’de hükümet güçleri: Husilere ait hedefler vuruldu, 5 İHA düşürüldü Yemen'de hükümet güçleri: Husilere ait hedefler vuruldu, 5 İHA düşürüldü
Evlenecek gençlere yüzde 40’a varan indirim desteği Projeye katılan firma sayısı arttı Evlenecek gençlere yüzde 40'a varan indirim desteği! Projeye katılan firma sayısı arttı
İstanbul’da korkunç kaza Lüks otomobil hurdaya döndü, sürücü ağır yaralı İstanbul'da korkunç kaza! Lüks otomobil hurdaya döndü, sürücü ağır yaralı
Fındık hasadından dönerken ayağı kayıp bahçeye yuvarlanan kadın öldü Fındık hasadından dönerken ayağı kayıp bahçeye yuvarlanan kadın öldü
Yer Taksim Baskın yapılan gece kulüplerinden uyuşturucu fışkırdı Yer Taksim! Baskın yapılan gece kulüplerinden uyuşturucu fışkırdı
Dünyanın en büyüklerindendi Türk sanayisinin devi kapılarını kapattı Dünyanın en büyüklerindendi! Türk sanayisinin devi kapılarını kapattı
Yatırımcıları yanıltan hesaplara soruşturma Jandarmaya talimat verildi Yatırımcıları yanıltan hesaplara soruşturma! Jandarmaya talimat verildi
Kumluca’daki orman yangınında zeytin bahçesi sahibi tutuklandı Kumluca'daki orman yangınında zeytin bahçesi sahibi tutuklandı
Kayseri Kültür Yolu festivalinde 34 lezzet noktası ziyaret edildi Kayseri Kültür Yolu festivalinde 34 lezzet noktası ziyaret edildi

10:19
Bursaspor tribünlerinde tüyleri diken diken eden anlar Gökhan Kırdar’la “Cendere“ şovu
Bursaspor tribünlerinde tüyleri diken diken eden anlar! Gökhan Kırdar'la "Cendere" şovu
10:17
Husilerden Suudi destekli güçlere ağır darbe Çok sayıda asker esir alındı
Husilerden Suudi destekli güçlere ağır darbe! Çok sayıda asker esir alındı
10:12
Kurtlar Vadisi’nin yönetmeni Osman Sınav’ın mezara götürdüğü sır
Kurtlar Vadisi'nin yönetmeni Osman Sınav’ın mezara götürdüğü sır
09:23
Düğün başına 30 bin TL Atatürk’e benzediği iddia edilen adama tepki yağdı
Düğün başına 30 bin TL! Atatürk'e benzediği iddia edilen adama tepki yağdı
09:17
Ülke genelinde “Sokaklar Güvende“ operasyonu 2 bin 447 şüpheliye adli işlem yapıldı
Ülke genelinde "Sokaklar Güvende" operasyonu! 2 bin 447 şüpheliye adli işlem yapıldı
09:07
Kurtlar Vadisi ile Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünde dikkat çeken benzerlikler
Kurtlar Vadisi ile Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünde dikkat çeken benzerlikler
09:04
Ve Trabzonspor hocasını buldu Galatasaray derbisine yetişecek
Ve Trabzonspor hocasını buldu! Galatasaray derbisine yetişecek
09:01
Adanalı’nın Maraz Ali’sinden yıllar sonra sürpriz
Adanalı'nın Maraz Ali'sinden yıllar sonra sürpriz
07:44
Husilerin hamlesi sonrası düğmeye bastılar Yemen alev alev yanıyor
Husilerin hamlesi sonrası düğmeye bastılar! Yemen alev alev yanıyor
06:58
Zekeriya Öz ve 20 isim için kritik gelişme Zamanaşımı kararı kaldırıldı
Zekeriya Öz ve 20 isim için kritik gelişme! Zamanaşımı kararı kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2026 10:30:38. #.0.3#
SON DAKİKA: Galatasaray'ın iptal edilen golünde karar doğru mu? Ünlü yorumcuların hepsi aynı şeyi söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement