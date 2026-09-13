Dünyanın en büyüklerindendi! Türk sanayisinin devi kapılarını kapattı - Son Dakika
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Dünyanın en büyüklerindendi! Türk sanayisinin devi kapılarını kapattı

Dünyanın en büyüklerindendi! Türk sanayisinin devi kapılarını kapattı
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Türkiye'nin köklü tekstil şirketlerinden Orta Anadolu, 73 yıllık faaliyetlerinin ardından kapılarını kapattı. Dünyanın önde gelen markalarına denim kumaş tedarik eden şirket, mevcut ekonomik koşullarda üretimin sürdürülebilir olmadığını belirtirken Fatih Altaylı, “Türkiye'nin değil, dünyanın en önemli denim üreticisiydi” ifadelerini kullandı.

Türkiye'de tekstil sektörünün köklü şirketlerinden Orta Anadolu Ticaret ve Sanayi İşletmesi T.A.Ş., 73 yıllık faaliyetlerinin ardından kapılarını kapattı.

1953 yılında başlayan üretim yolculuğunu 73 yıl boyunca sürdüren şirket, 1986'dan bu yana dünyanın önde gelen küresel markalarına premium denim kumaş tedarik ediyordu.

73 YILLIK ÜRETİM SONA ERDİ

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Kayseri'deki üretim faaliyetleri 11 Eylül 2026 itibarıyla durduruldu. Ardından şirketin üretim tesisleri 12 Eylül itibarıyla tamamen kapatıldı.

Böylece 1953 yılında başlayan ve Orta Anadolu'yu denim sektörünün önemli üreticilerinden biri haline getiren 73 yıllık sanayi yolculuğu sona erdi.

“OPERASYONEL MODELİMİZ ARTIK SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL”

Orta Anadolu, kapanma kararının gerekçelerini de kamuoyuyla paylaştı. Şirket, küresel tekstil sektörünün son yıllarda zayıflayan talep, artan operasyonel ve finansman maliyetleri, tedarik zincirlerindeki dalgalanmalar ve değişen ticaret dinamikleriyle karşı karşıya kaldığını belirtti.

Maliyet azaltma girişimleri, verimlilik tedbirleri ve yeniden yapılandırma seçenekleri dahil kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü belirten şirket, buna rağmen mevcut ekonomik koşullar altında operasyonel modelin sürdürülebilir olmadığı sonucuna varıldığını açıkladı.

Bu gelişmelerin ardından Yönetim Kurulu, Kayseri tesislerindeki üretim faaliyetlerini tamamen sonlandırma kararı aldı.

KÜRESEL MARKALARA DENİM KUMAŞ TEDARİK EDİYORDU

Orta Anadolu, özellikle denim kumaş üretimiyle sektörün dikkat çeken şirketleri arasında yer alıyordu.

Şirketin açıklamasına göre 1986 yılından bu yana dünyanın en ikonik küresel markalarına premium denim kumaş tedarik eden Orta Anadolu, kapanış sürecinde mevcut ticari yükümlülüklerini yerine getirmek için paydaşlarıyla yakın iş birliği içinde hareket edeceğini bildirdi.

Şirket ayrıca 73 yıllık yolculuğuna katkı sağlayan çalışanlarına, müşterilerine, finans kuruluşlarına ve tedarikçilerine teşekkür etti.

FATİH ALTAYLI: DÜNYANIN EN ÖNEMLİ ÜRETİCİLERİNDENDİ

Gazeteci Fatih Altaylı da şirketin kapanmasının ardından Orta Anadolu'nun sektördeki konumuna dikkat çekti.

Altaylı, “Orta Anadolu Tekstil dediğimiz şirket boru değil, Türkiye'nin değil, dünyanın en önemli blue jean kumaşı denim üreticisiydi. Her yıl yüz milyonlarca dolarlık ihracatı tek başına yapan bir devdi. Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından biriydi” ifadelerini kullandı.

Altaylı ayrıca şirketin 1953 yılında başlayan hikayesinin 2026 yılında sona erdiğini belirtti.

1953'TE BAŞLAYAN HİKAYE BİTTİ

Orta Anadolu'nun Kayseri'deki üretiminin durması ve tesislerinin kapanmasıyla Türkiye tekstil sektöründe 73 yıllık bir dönem sona erdi. 1953'te başlayan şirketin üretim serüveni 2026 yılında noktalandı.

Fatih Altaylı, Türkiye, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Fabrika Dünyanın en büyüklerindendi! Türk sanayisinin devi kapılarını kapattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mehmet Akın Mehmet Akın:
    ülkemiz ekonomide uçuyor maşallah, şirketler teker teker iflas ediyor 5 10 Yanıtla
  • HARUN IŞIK HARUN IŞIK:
    Haber öyle değil... Babaları öldü çocuklar ayrıştı. Bunlar daha fazla para kazanmak için Asgari ücretin az olduğu Mısır ve Hindistan'da yöneldi... 11 1 Yanıtla
  • Cemil Kaymaz Cemil Kaymaz:
    Fatih Altay lı işin gücün algı yapmak. Türkiye'de onun gibi kaç şirket var haberin varmı. Ne olacaktı kardeş ler anlaşamamışsa. Devlet paramı verecekti. Bu diğer şirketlere haksızlık olmazmıydı 6 1 Yanıtla
    Özkan Özdemir Özkan Özdemir:
    Sen ne anlatıyor ya kaç adam çalıştırdım vergi verdin 1 0
  • Tekin Hazırcı Tekin Hazırcı:
    Ülkede malesef iyi olan çökmeyen hiçbirşey kalmadı 0 0 Yanıtla
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