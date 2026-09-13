Vanlı Kara Haydar'ın eşi Çağla Öz hakkında yeni gelişme!
"Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen iş insanı ve sosyal medya fenomeni Mehmet Fatih Tançalan’ın İstanbul’da gözaltına alınan eşi Çağla Öz, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Van’a gönderildi.
"Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen iş insanı ve sosyal medya fenomeni Mehmet Fatih Tançalan'ın İstanbul'da gözaltına alınan eşi Çağla Öz, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Van'a gönderildi.
EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI
Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "Vanlı Kara Haydar" olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan ile Çağla Öz Tançalan'ın düğününe ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Tançalan'ın ardından eşi Çağla Öz hakkında da işlem başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekiplerince gözaltına alınan Öz'ün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
VAN'A GÖNDERİLDİ
Çağla Öz, işlemlerinin ardından sabah saatlerinde soruşturmanın yürütüldüğü Van'a gönderildi. Soruşturmanın Tançalan'ın mal varlığı ve düğünde takılan yüksek miktardaki altınların kaynağının tespitine yönelik MASAK incelemesi de dahil olmak üzere sürdüğü öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Çağla Öz ile "Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'ın Van'da düzenlenen düğününe ait görüntülerin dikkat çekmesinin ardından Van Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında Mehmet Fatih Tançalan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tançalan, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklandı.
Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda adı geçen kişilerle ilgili de işlemler yapıldı. Çağla Öz Tançalan'ın annesi N.O. İstanbul'da, M.S.T. ise Muradiye ilçesinde gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Çağla Öz Tançalan hakkında da gözaltı kararı verilmişti. Öz, İstanbul'da gözaltına alındı.
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