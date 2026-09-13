Vanlı Kara Haydar\'ın eşi Çağla Öz hakkında yeni gelişme!

"Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen iş insanı ve sosyal medya fenomeni Mehmet Fatih Tançalan'ın İstanbul'da gözaltına alınan eşi Çağla Öz, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Van'a gönderildi.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "Vanlı Kara Haydar" olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan ile Çağla Öz Tançalan'ın düğününe ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Tançalan'ın ardından eşi Çağla Öz hakkında da işlem başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekiplerince gözaltına alınan Öz'ün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

VAN'A GÖNDERİLDİ

Çağla Öz, işlemlerinin ardından sabah saatlerinde soruşturmanın yürütüldüğü Van'a gönderildi. Soruşturmanın Tançalan'ın mal varlığı ve düğünde takılan yüksek miktardaki altınların kaynağının tespitine yönelik MASAK incelemesi de dahil olmak üzere sürdüğü öğrenildi.