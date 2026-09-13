3 yaşında hükümdar olmuştu: Dünyanın en genç kralı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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3 yaşında hükümdar olmuştu: Dünyanın en genç kralı son yolculuğuna uğurlandı

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Henüz 3 yaşındayken tahta çıkarak dünyanın en genç hükümdarı unvanını alan Uganda Tooro Kralı Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV, 34 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından binlerce kişinin katıldığı 6 kilometrelik yas yürüyüşüyle son yolculuğuna uğurlanırken; krallık sarayı gizli evlat ve vasiyet iddialarıyla çalkalanmaya başladı.

Uganda’da henüz 3 yaşındayken tahta oturarak "dünyanın en genç hükümdarı" unvanını alan Tooro Krallığı Kralı Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV, binlerce kişinin katıldığı tarihi bir törenle toprağa verildi. ABD’de kanser tedavisi görürken 34 yaşında hayatını kaybeden genç kralın cenazesi, ülkesinde büyük bir yas dalgası yarattı.

BİNLERCE KİŞİ YAS YÜRÜYÜŞÜNE KATILDI

Fort Portal kentindeki St. John’s Cathedral'de düzenlenen dini ayinin ardından başlayan defin süreci, görkemli bir korteje sahne oldu. Krallık bayrağına sarılı tabutun arkasında siyahlar içinde saf tutan binlerce yurttaş, Karambi Kraliyet Mezarları'na kadar yaklaşık 6 kilometrelik yolu yürüdü. Geleneksel muhafızların eşlik ettiği yürüyüşte, halk genç liderlerine veda etti.

3 yaşında hükümdar olmuştu: Dünyanın en genç kralı son yolculuğuna uğurlandı

3 YAŞINDA TAHTA GEÇEN SEMBOL İSİM

Babasının 1995'teki vefatıyla henüz emekleme çağında tahta geçen Oyo, 2010 yılında 18 yaşına bastığında resmi taç giyme törenini gerçekleştirmişti. Siyasi yetkisi bulunmamasına rağmen Tooro halkı üzerinde muazzam bir kültürel etkiye sahip olan genç kral; özellikle eğitim, gençlik projeleri, çevre ve HIV/AIDS ile mücadele konularındaki sosyal sorumluluk hareketleriyle tanınıyordu.

3 yaşında hükümdar olmuştu: Dünyanın en genç kralı son yolculuğuna uğurlandı

TAHTIN ARKASINDA GİZLİ VERASET KRİZİ

Genç kralın vedası, krallık sarayında büyük bir taht kavgasının da fitilini ateşledi. Kraliyet büyükleri, Oyo’nun kuzeni Edward Rukidi Kijanangoma’yı yeni hükümdar ilan edip geleneksel ritüellerle göreve başlatsa da aile içi çatışma patlak verdi.

Kralın kız kardeşi Prenses Ruth Komuntale, Oyo'nun 2022 yılında kaleme aldığı vasiyetinde tahtı kendi oğluna bıraktığını öne sürdü. Genç kralın bugüne kadar kamuoyundan saklanan gizli bir oğlunun olduğu iddiası, cenaze töreninin ardından krallığı derin bir veraset krizinin eşiğine getirdi.

Dünya, Son Dakika

Son Dakika Uganda 3 yaşında hükümdar olmuştu: Dünyanın en genç kralı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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