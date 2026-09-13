THY uçağında korku dolu anlar! Yolcular öldü öldü dirildi, en sonunda pilotu alkışladı - Son Dakika
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THY uçağında korku dolu anlar! Yolcular öldü öldü dirildi, en sonunda pilotu alkışladı

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THY'nin İstanbul-Tunus seferini yapan uçağı, varış noktasındaki olumsuz hava koşulları nedeniyle iniş gerçekleştiremeyerek alternatif havalimanına yönlendirildi. İniş için yapılan pas geçme sırasında kabinde büyük panik yaşanırken, yolcuların çığlıkları ve “Hepimiz öleceğiz” şeklindeki korku dolu sözleri kameralara yansıdı. Uçağın güvenli şekilde iniş yapmasının ardından ise bu kez uçağın içinden alkışlar yükseldi.

Türk Hava Yolları'nın İstanbul- Tunus seferini yapan yolcu uçağında, olumsuz hava koşulları ve türbülans nedeniyle korku dolu anlar yaşandı. Airbus A321 tipi uçak Tunus-Kartaca Havalimanı'na iniş için iki kez yaklaşmasına rağmen başarılı olamayınca yeniden havalandı. Kabinde yaşanan panik anlarında yolcuların çığlıkları birbirine karışırken, bazı yolcuların büyük korku yaşadığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

THY uçağında korku dolu anlar! Yolcular öldü öldü dirildi, en sonunda pilotu alkışladı

UÇAK İNİŞE GEÇİNCE KABİNDE PANİK BAŞLADI 

THY'nin 10 Eylül'deki İstanbul-Tunus seferinde, uçağın Tunus-Kartaca Havalimanı'na yaklaşmasıyla birlikte hava koşulları nedeniyle zorlu anlar yaşandı.

THY uçağında korku dolu anlar! Yolcular öldü öldü dirildi, en sonunda pilotu alkışladı

Kokpit ekibi, olumsuz hava şartlarına rağmen havalimanına iki kez iniş yapmayı denedi. Ancak yaklaşmalar başarılı olmayınca uçak yeniden yükseldi. Üçüncü yaklaşmanın ardından ise risk alınmayarak alternatif havalimanına yönelme kararı verildi.

THY uçağında korku dolu anlar! Yolcular öldü öldü dirildi, en sonunda pilotu alkışladı

ÇIĞLIK SESLERİ BİRBİRİNE KARIŞTI 

Uçağın yeniden yükseldiği ve türbülansın etkili olduğu sırada kabinde büyük panik yaşandı. Yolcuların korku dolu çığlıkları cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde bazı yolcuların yaşanan sarsıntı karşısında büyük korku yaşadığı görülürken, kabinde "Hepimiz öleceğiz" şeklindeki panik ifadeleri de duyuldu. 

Kısa süre içerisinde kabinde korku hakim olurken, yolcuların birbirlerine tutunarak uçağın güvenli şekilde iniş yapmasını bekledi.

THY uçağında korku dolu anlar! Yolcular öldü öldü dirildi, en sonunda pilotu alkışladı

PİLOTUN KARARI KORKUYU SONA ERDİRDİ 

İniş için yeniden risk almak yerine alternatif meydana yönelen kokpit ekibi, uçağı Enfidha-Hammamet Havalimanı'na güvenli şekilde indirdi. Böylece kabindeki korku dolu bekleyiş sona erdi.

Uçağın piste başarılı şekilde ulaşmasının ardından yolcular derin bir nefes aldı. Korku dolu dakikaların ardından pilot ve kokpit ekibi yolcular tarafından alkışlandı.

THY uçağında korku dolu anlar! Yolcular öldü öldü dirildi, en sonunda pilotu alkışladı

Yaşanan panik ve sarsıntıya rağmen olayda can kaybı veya yaralanma meydana gelmedi. Uçak alternatif havalimanına sorunsuz şekilde iniş yaptı.

Türk Hava Yolları, İstanbul, Güncel, Tunus, Son Dakika

Son Dakika THY THY uçağında korku dolu anlar! Yolcular öldü öldü dirildi, en sonunda pilotu alkışladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Beyaz Gölge Beyaz Gölge:
    ölüm korkusu sen ne güzel bir şeysin 3 0 Yanıtla
  • Akif Çağran Akif Çağran:
    Havadayken yalnız ALLAH a yalvarırız yere inince pilotu alkışlarız 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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