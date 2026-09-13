Canlı anlatım: Zorlu maçta ilk gol geldi ancak iptal - Son Dakika
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Canlı anlatım: Zorlu maçta ilk gol geldi ancak iptal

Canlı anlatım: Zorlu maçta ilk gol geldi ancak iptal
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kocaelispor'u konuk ediyor. Karşılaşmada golsüz eşitlik devam ediyor.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kocaelispor'u ağırlıyor.

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus, Leao, Deniz Gül.

Kocaelispor: Serhat, Dijksteel, Zoukrou, Maglica, Haidara, Show, Berkan, Susoho, Agyei, Sousa, Aye.

CANLI ANLATIM:

42' Galatasaray çok adamla gol arıyor ancak aradığı boşlukları henüz bulamadı. 

39' DİREK! Kocaelispor kontratakta etkili geldi! Daniel Agyei soldan ceza sahasına girdi ve vuruşunu yaptı. Top direkten dönerek auta çıktı. Kocaelispor gole çok yaklaştı!

37' Rafael Leao önde pres yaparak topu kazanmaya çalıştı, Yunus Akgün de baskıya destek verdi. Ancak Kocaelispor savunması araya girerek topu uzaklaştırdı.

32' Deniz Gül ceza sahasına kat etti, çaprazdan sert vurdu! Top direkten döndü. Dönen topu Gabriel Sara dışarı gönderdi. Galatasaray bir kez daha gole çok yaklaştı!

30' İlk yarıda son 15 dakika. 

26' Galatasaray'ın Dijksteel'e yaptığı baskı sırasında Deniz Gül müdahalede bulundu. Hakem Atilla Karaoğlan faul düdüğünü çaldı, top Kocaelispor'a geçti.

22' Kocaelispor'da Anfernee Dijksteel, Rafael Leao'ya yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

19' Gabriel Sara sol kanattan ortasını yaptı, Kocaelispor savunması araya girerek topu uzaklaştırdı.

15' Deniz Gül'ün golü, VAR incelemesinin ardından faul gerekçesiyle iptal edildi. 

14' Karşılaşmanın hakemi pozisyonu izlemek üzere VAR monitörüne davet edildi. 

13' Lucas Torreira uzaktan şansını denedi, kaleci Serhat Öztaşdelen kurtardı. Dönen topu Deniz Gül tamamlamak istedi, ardından Rafael Leao topun dibine girerek vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlak direkten döndü! Kale sahasında yeniden topu önünde bulan Deniz Gül bu kez hata yapmadı ve topu ağlara gönderdi!

12' GOOOLLL! Galatasaray, yeni golcüsü Deniz Gül ile 1-0 öne geçiyor.

10' Kocaelispor etkili geldi! Daniel Agyei'nin sol kanattan içeriye gönderdiği ortada Davinson Sanchez araya girerek topu karşıladı. Top yeniden Galatasaray'da.

7' Karşılaşma şu an kontrollü bir tempoda devam ediyor. İki takım da risk almadan paslarla oyunu şekillendirmeye çalışıyor.

4' Gabriel Sara, uzak mesafeden kullanılan duran topta kaleyi denedi. Kaleci Serhat Öztaşdelen üzerine gelen topu kurtararak kontrol etti.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Her iki takıma da başarılar dileriz.

Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Kocaelispor, Leroy Sane, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Canlı anlatım: Zorlu maçta ilk gol geldi ancak iptal - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Halis demir Halis demir:
    barış mücadeleci iki kişi bsrışa takılıyo anla artık 1 1 Yanıtla
  • Uğur Aydın Uğur Aydın:
    hala Barışı oynatabiliyor ya diyecek bir şey bulamıyorum 1 1 Yanıtla
  • Şeyhmus Benek Şeyhmus Benek:
    ver ,30 milyon Euro çek kulübeye 1 1 Yanıtla
  • Pinokyo Net Pinokyo Net:
    haberin başında golsüz eşitlikle devam ediyor yazıyor aşağıda GS gol attı yazıyor bu kadarda laubali habercilik olmaz artık 1 0 Yanıtla
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