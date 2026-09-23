İngiltere'de Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait savaş eğitim uçağı düştü: 2 pilot son anda kurtuldu - Son Dakika
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İngiltere'de Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait savaş eğitim uçağı düştü: 2 pilot son anda kurtuldu

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İngiltere’de Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait Hawk T2 tipi eğitim uçağı, Galler’deki Anglesey Adası’nda kalkıştan kısa süre sonra düştü. Uçakta bulunan 2 pilot, jet yere çakılmadan önce fırlatma koltuklarını kullanarak kurtuldu. Hafif yaralandıkları belirtilen pilotlar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne (RAF) ait Hawk T2 tipi eğitim uçağı, Galler’in Anglesey Adası’nda düştü. RAF Valley’den havalanan uçaktaki 2 pilot, jet yere çakılmadan kısa süre önce fırlatma koltuklarını kullanarak kurtuldu. Pilotların hafif yaralandığı bildirildi.

İngiltere'de Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait savaş eğitim uçağı düştü: 2 pilot son anda kurtuldu

Olay, bugün Anglesey’deki Pencarnisiog bölgesinde, RAF Valley üssünün yakınlarında meydana geldi. İki kişilik Hawk T2 eğitim uçağının kalkıştan kısa süre sonra sorun yaşadığı ve ardından düştüğü belirtildi.

İngiltere'de Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait savaş eğitim uçağı düştü: 2 pilot son anda kurtuldu

UÇAK ALEVLER İÇİNDE KALDI

Görgü tanıkları, uçağın havalandıktan hemen sonra sorun yaşadığını anlattı. Bir görgü tanığı, kalkış sırasında uçakta turuncu bir alev gördüğünü ve uçağın yükselirken birkaç kez sert şekilde hareket ettiğini söyledi. Ardından iki yüksek ses duyuldu ve pilotların fırlatma koltuklarını kullanarak uçaktan ayrıldığı görüldü.

İngiltere'de Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait savaş eğitim uçağı düştü: 2 pilot son anda kurtuldu

Uçağın enkazı Pencarnisiog yakınlarında bulunurken, olay yerine çok sayıda acil yardım ekibi sevk edildi. Sahil Güvenlik helikopterleri ile Wales Air Ambulance ekipleri de bölgeye yönlendirildi.

İKİ PİLOT HAFİF YARALI

Kuzey Galler Polisi, uçakta bulunan iki pilotun fırlatma sistemini kullanarak kurtulduğunu ve hafif yaralı olduklarının değerlendirildiğini açıkladı. Yetkililer, olayda yerde bulunan başka kişilerin yaralandığına veya çevrede ciddi bir hasar meydana geldiğine ilişkin şu aşamada bir bildirim olmadığını belirtti.

İngiltere'de Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait savaş eğitim uçağı düştü: 2 pilot son anda kurtuldu

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

RAF tarafından yapılan açıklamada, RAF Valley’den görev uçuşu gerçekleştiren bir Hawk T2 uçağının Anglesey yakınlarında kazaya karıştığı doğrulandı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatılırken, hava kuvvetleri soruşturma devam ettiği için ayrıntılı açıklama yapmayacağını bildirdi.

RAF Valley, İngiliz hava kuvvetlerinin ileri seviye jet pilotu eğitimlerinin gerçekleştirildiği üslerden biri. RAF'ın resmi bilgilerine göre Hawk T2, iki kişilik ve yüksek performanslı bir eğitim uçağı olarak kullanılıyor; özellikle Typhoon gibi ön hat savaş uçaklarına geçiş öncesinde pilotların eğitiminde görev yapıyor.

İngiltereGallerPilotDünyaKazaSon Dakika

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SON DAKİKA: İngiltere'de Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait savaş eğitim uçağı düştü: 2 pilot son anda kurtuldu - Son Dakika
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