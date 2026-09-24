Bahçeli'den Mansur Yavaş'ın istifasına ilişkin yayınlara tepki: Cumhurbaşkanı'nın temasları mı gölgeleniyor? - Son Dakika
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Bahçeli'den Mansur Yavaş'ın istifasına ilişkin yayınlara tepki: Cumhurbaşkanı'nın temasları mı gölgeleniyor?

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Bahçeli\'den Mansur Yavaş\'ın istifasına ilişkin yayınlara tepki: Cumhurbaşkanı\'nın temasları mı gölgeleniyor?
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifasının ardından televizyon kanallarında yapılan yayınlara tepki gösterdi. Yavaş'ın istifasının ekranlarda geniş yer bulmasını eleştiren Bahçeli, “Sayın Cumhurbaşkanı’nın Birleşmiş Milletler’deki konuşması ve ABD’deki siyasi temasları mı gölgeleniyor?" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifasının ardından televizyon kanallarında gün boyunca yapılan yayınların gündeminde bu karar yer aldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yayınların yoğunluğuna ilişkin değerlendirmesini Bengü Türk TV'ye gönderdiği mesajla paylaştı.

BAHÇELİ'DEN TELEVİZYON KANALLARINA TEPKİ

Bahçeli, mesajında Yavaş'ın istifasının Türkiye'nin en önemli gündemlerinden biri olarak ele alınıp alınmadığını sorgularken, televizyonlardaki yayınların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki konuşması ve ABD'deki siyasi temaslarının önüne geçip geçmediğine dikkat çekti.

Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:"Şu an televizyonların hepsinde Mansur Yavaş’ın istifası üzerine yayınlar yapılmaktadır. Bu yayınlar Türkiye’nin çok önemli bir konusu olarak mı nitelendiriliyor, yoksa Sayın Cumhurbaşkanı’nın Birleşmiş Milletler’deki konuşması ve ABD’deki siyasi temasları mı gölgeleniyor?"

DAHA ÖNCE DE YAYINLARI ELEŞTİRMİŞTİ

Bahçeli, geçtiğimiz hafta yaptığı bir değerlendirmede de televizyon kanallarındaki Mansur Yavaş yayınlarını takip etmek üzere bir çalışma arkadaşını görevlendirdiğini söylemişti. Tek bir programda Yavaş'ın isminin 50'den fazla kez zikredildiğini belirten Bahçeli, bu yoğunluğun Türkiye'nin diğer gündemlerini geri plana ittiğini ileri sürmüştü.

NE OLMUŞTU?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa ettiğini duyurarak "Kendimi hiçbir zaman siyasi partilerin üzerinde görmedim. Böyle bir iddiayı hadsizlik sayarım. Daha önce, parti içinde şahsımla veya izlediğim tutumla ilgili bir rahatsızlık varsa bunun gereğini yapacağımı söylemiştim. Ve bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle; Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum" demişti.

Yavaş'ın ardından Ankara’daki CHP’li ilçe belediye başkanlarından da art arda istifalar gelmişti. Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu, Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak, Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap ve Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu.

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