Edirne Uzunköprü\'de 15 kaçak göçmen yakalandı, sürücüye 17 bin 129 lira ceza kesildi

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan hafif ticari araçta yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmek isteyen 15 kaçak göçmen yakalandı. Sürücü ile organizatör şüphelisi F.Y. (26) gözaltına alındı.

Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, F.Y. yönetimindeki hafif ticari aracı Çakmak köyü yolu yol ayrımı üzerinde durdurdu. Araçta, yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmek isteyen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Irak uyruklu 15 kaçak göçmen yakalandı. Sürücü ve organizatör şüphelisi F.Y. gözaltına alındı. Ayrıca sürücü F.Y.'ye, 'Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 17 bin 129 lira idari para cezası uygulandı.

Kaçak göçmenlerin, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği bildirildi.