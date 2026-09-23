Çorum'da eski 23 Nisan Ortaokulu'nun yıkımında insana ait kafatası ve kemik bulundu - Son Dakika
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Çorum'da eski 23 Nisan Ortaokulu'nun yıkımında insana ait kafatası ve kemik bulundu

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Çorum\'da eski 23 Nisan Ortaokulu\'nun yıkımında insana ait kafatası ve kemik bulundu
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Çorum'da 23 Nisan Ortaokulu'nun eski binasının yıkımında toprak altında insana ait kafatası ve kemik parçaları bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kemikleri muhafaza altına aldı; mahalle sakinleri alanın daha önce mezarlık olarak kullanıldığını söyledi.

Çorum'da bir okulun yıkım çalışması esnasında toprak altında insana ait kafatası ve kemik parçaları bulundu.

Olay, Üçtutlar Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan 23 Nisan Ortaokulu'nun eski binasının bulunduğu alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bina yıkım çalışmalarının sürdürüldüğü alanda kepçe operatörü, toprağı kazdığı sırada insana ait kafatası ve kemik parçaları fark etti. Durumu gören işçiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede detaylı incelemelerde bulunarak, insana ait kafatası ve diğer kemik parçalarını muhafaza altına aldı.

Mahalle sakinleri, yıkımı gerçekleştirilen okul alanının daha önce mezarlık olarak kullanıldığını ifade ettiler. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
23 Nisan3. SayfaGüncelPolisÇorumSon Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'da eski 23 Nisan Ortaokulu'nun yıkımında insana ait kafatası ve kemik bulundu - Son Dakika
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