Dairede kimyasal madde kokusu! Karaman'da bir çift hayatını kaybetti, 11 katlı bina tahliye edildi - Son Dakika
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Dairede kimyasal madde kokusu! Karaman'da bir çift hayatını kaybetti, 11 katlı bina tahliye edildi

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Dairede kimyasal madde kokusu! Karaman\'da bir çift hayatını kaybetti, 11 katlı bina tahliye edildi
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Zembilli Ali Efendi Mahallesi'ndeki sitenin 3. katında oturan Namık Özcan (53) ile eşi Fatma Özcan (45), çocuklarının ihbarı üzerine gelen ekiplerce hareketsiz halde bulundu. Odada kimyasal madde kokusu tespit edilince 11 katlı bina boşaltıldı; AFAD ekipleri özel kıyafet ve cihazlarla daireye girdi. Kimyasal risk nedeniyle olay yeri incelemesi yarın sabaha bırakıldı. Olaya ilk müdahale eden sağlık, itfaiye ve polis personeli hastanede kontrolden geçirildi.

Karaman'da haber alınamayan karı koca, evlerinde ölü bulundu. Çiftin kimyasal madde nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendirilirken, inceleme başlatıldı.

ÇOCUKLARI HABER ALAMAYINCA İHBAR ETTİ

Olay, saat 14.30 sıralarında Zembilli Ali Efendi Mahallesi 762. Sokak'ta bulunan 11 katlı sitenin 3. katındaki dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Namık Özcan (53) ve eşi Fatma Özcan'dan (45) haber alamayan çocukları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, girdikleri dairede çifti hareketsiz halde bulurken, odada kimyasal madde kokusu olduğunu fark etti.

ODADAKİ KOKU FARK EDİLDİ, BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Bunun üzerine ekipler daireden çıkarak durumu AFAD ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri, özel kıyafet ve cihazlarla daireye girerek inceleme yaptı. Kimyasal maddenin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürerken, bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri, kimyasal madde riski nedeniyle dairede inceleme yapamadı. Kapı ve pencereleri açılarak havalandırılan dairede, yarın sabah yeniden ölçüm yapılmasının ardından incelemenin gerçekleştirileceği öğrenildi.

İLK GİREN PERSONEL HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Öte yandan, daireye ilk giren sağlık, itfaiye ve polis ekiplerinde görevli personel, tedbir amacıyla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek kontrolden geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA
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