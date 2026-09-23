Emine Erdoğan, "UEA Yüksek Düzeyli Enerji Dönüşümü Diyaloğu Toplantısı"nda konuştu: - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Emine Erdoğan, "UEA Yüksek Düzeyli Enerji Dönüşümü Diyaloğu Toplantısı"nda konuştu:

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Emine Erdoğan, "UEA Yüksek Düzeyli Enerji Dönüşümü Diyaloğu Toplantısı"nda konuştu:
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emine Erdoğan, BM'deki enerji dönüşümü toplantısında tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesi çağrısında bulundu. “Kullan-at” kültüründen uzaklaşılması gerektiği ve sürdürülebilirlik kültürüne geçilmeli diyen Erdoğan, Türkiye'nin güneş ve rüzgâr kurulu gücünü 2035'e kadar 120 bin megavata çıkarma hedefini de paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, BM Genel Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Enerji Ajansı Yüksek Düzeyli Enerji Dönüşümü Diyaloğu'nda konuştu. Enerji dönüşümünün yalnızca temiz enerji üretimi üzerinden ele alınmaması gerektiğini belirten Erdoğan, “Birincil meselemiz, tek kullanımlık ürünler etrafında şekillenmiş kullan-at kültüründen uzaklaşmak olmalıdır” dedi. Toplantının BM 81. Genel Kurulu haftasında New York'ta gerçekleştirildiği ve Emine Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katıldığı doğrulandı.

“ŞAPKAMIZI ÖNÜMÜZE KOYUP DÜŞÜNMEMİZ GEREK”

İklim değişikliğinin etkilerine değinen Emine Erdoğan, son yıllarda rekor sıcaklıklar, orman yangınları, seller ve fırtınalara ilişkin haberlerin olağan hale geldiğini söyledi.

Enerji dönüşümüne ilişkin tartışmaların yalnızca daha fazla temiz enerji üretme hedefiyle sınırlandırılmaması gerektiğini ifade eden Erdoğan, “Meseleyi önce ‘Neden daha çok enerji üretmek zorundayız?’ sorusuyla ele almalıyız. Şapkamızı önümüze koyup kaynaklarımızı nasıl kullandığımızı ve sınırsız tüketim alışkanlıklarımızın sonuçlarını düşünmemiz gerekiyor.” dedi.

GIDA İSRAFINA DİKKAT ÇEKTİ

Atığın yalnızca çevresel değil, aynı zamanda enerji ve doğal kaynak kaybı anlamına geldiğini belirten Erdoğan, gıda israfının da bu açıdan değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Üretimden paketlemeye, hazırlamadan dağıtıma kadar gıdanın her aşamasında enerji kullanıldığına işaret eden Erdoğan, tüketilmeden çöpe giden gıdanın aynı zamanda bu süreçlerde harcanan enerjinin de boşa gitmesi anlamına geldiğini kaydetti.

“KULLAN-AT KÜLTÜRÜNDEN UZAKLAŞMALIYIZ”

Konuşmasının önemli bölümünü tüketim alışkanlıklarına ayıran Emine Erdoğan, tek kullanımlık ürünlere dayalı model yerine uzun ömürlü ve dayanıklı ürünlerin merkeze alındığı bir yaklaşım önerdi.

Erdoğan, “Hepimizin refahı ve nesiller arası adalet için uzun ömürlü ve dayanıklı ürünler etrafında şekillenecek bir sürdürülebilirlik kültürüne geçmeliyiz.” ifadelerini kullandı.

Üretim süreçlerinin atık oluşturmayacak şekilde tasarlanabileceğini belirten Erdoğan, atıkların yeniden ham maddeye dönüştürülerek sisteme kazandırılmasının mümkün olduğunu söyledi.

2035 İÇİN 120 BİN MEGAVAT HEDEFİ

Türkiye'nin temiz enerji yatırımlarına da değinen Emine Erdoğan, güneş ve rüzgâr enerjisindeki kurulu gücün 2035'e kadar 120 bin megavata çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi.

Sıfır atık yaklaşımının kasım ayında Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek COP31'in eylem gündeminde daha ileri taşınmasının amaçlandığını belirten Erdoğan, üretimden tüketime uzanan kapsamlı bir dönüşümün önemini vurguladı. Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Fatih Birol da aynı toplantıda COP31 öncesinde enerji güvenliği ve temiz enerji hedeflerini değerlendirdi.

Kaynak: AA
Emine ErdoğanEnerjiSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ketçap vermedi diye işten çıkarıldı Yargıtay’dan emsal niteliğinde karar Ketçap vermedi diye işten çıkarıldı! Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar
Adana’daki cinayetin sebebi trafik kazası çıktı Yaşar Akman’ı vurmakla suçlanan 2 kişi tutuklandı Adana'daki cinayetin sebebi trafik kazası çıktı! Yaşar Akman'ı vurmakla suçlanan 2 kişi tutuklandı
Nazilli’nin 66 yıllık İlçe Stadı’nda kepçe vuruldu, yıkım 1 ayda bitecek Nazilli'nin 66 yıllık İlçe Stadı'nda kepçe vuruldu, yıkım 1 ayda bitecek
Yenişehir’de silahlar konuştu Alacak tartışmasında 3 kişi yaşamını yitirdi Yenişehir'de silahlar konuştu! Alacak tartışmasında 3 kişi yaşamını yitirdi
Görgü tanıkları okul önündeki silahlı saldırıyı anlattı: Küfür edip, bağırıyordu Görgü tanıkları okul önündeki silahlı saldırıyı anlattı: Küfür edip, bağırıyordu
Türkiye’de soygun yapıp ülkelerine döndüler İki kadının hırsızlık anı kamerada Türkiye'de soygun yapıp ülkelerine döndüler! İki kadının hırsızlık anı kamerada
26 yıllık taksici hesabına bakınca şoke oldu Yolcusunun gönderdiği 920 bin lirayı geri verdi 26 yıllık taksici hesabına bakınca şoke oldu! Yolcusunun gönderdiği 920 bin lirayı geri verdi
Sen bu hallere düşecek adam mıydın Sane Galatasaray şimdi ikinci şoktan korkuyor Sen bu hallere düşecek adam mıydın Sane? Galatasaray şimdi ikinci şoktan korkuyor
Bankalar kesenin ağzını açtı Emekliler için son 8 gün Bankalar kesenin ağzını açtı! Emekliler için son 8 gün
10:34
Gece yarısı dehşete düşüren görüntü Feryatları ortalığı inletti ama...
Gece yarısı dehşete düşüren görüntü! Feryatları ortalığı inletti ama...
10:33
Doğduğu köy için kesenin ağzını açtı 20 milyon dolarlık yatırım
Doğduğu köy için kesenin ağzını açtı! 20 milyon dolarlık yatırım
10:09
Yapay zeka fotoğraflarıyla nüfuz ticareti Mehmet Çakmak gözaltına alındı
Yapay zeka fotoğraflarıyla nüfuz ticareti! Mehmet Çakmak gözaltına alındı
09:55
Kadir İnanır’ın yeğeni inşaatta görüntülendi Miras sorusuna bakın ne dedi
Kadir İnanır'ın yeğeni inşaatta görüntülendi! Miras sorusuna bakın ne dedi
09:42
Galatasaray’a Singo şoku Yine kötü haber geldi
Galatasaray'a Singo şoku! Yine kötü haber geldi
09:30
Bandırmasporlu futbolcu Tolga Kalender 25 yaşında hayatını kaybetti
Bandırmasporlu futbolcu Tolga Kalender 25 yaşında hayatını kaybetti
09:30
SPK: Tasfiye edilen 131 fondaki yatırımcı sayısı 455 bin 758 kişi
SPK: Tasfiye edilen 131 fondaki yatırımcı sayısı 455 bin 758 kişi
09:02
Erdoğan’ın başdanışmanından fon krizine ilişkin ilk açıklama
Erdoğan'ın başdanışmanından fon krizine ilişkin ilk açıklama
08:25
15 yaşındaki zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı Meğer saldırıyı bu yüzden yapmış
15 yaşındaki zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı! Meğer saldırıyı bu yüzden yapmış
08:11
Hakan Fidan’dan Mekke Anlaşması çıkışı Jeffrey’ye dönüp tek soru sordu
Hakan Fidan'dan Mekke Anlaşması çıkışı! Jeffrey'ye dönüp tek soru sordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 10:44:40. #.0.3#
SON DAKİKA: Emine Erdoğan, "UEA Yüksek Düzeyli Enerji Dönüşümü Diyaloğu Toplantısı"nda konuştu: - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement