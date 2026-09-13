Bartın'da eğlence mekanında ölümlü kavga! Yaralılar da var - Son Dakika
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Bartın'da eğlence mekanında ölümlü kavga! Yaralılar da var

Bartın\'da eğlence mekanında ölümlü kavga! Yaralılar da var
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Bartın’da bir eğlence merkezinde iddiaya göre "kadın meselesi" nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, biri kadın 3 kişi de yaralandı. Olaya karıştıkları belirlenen şüpheliler ise gözaltına alındı.

Bartın'da bir eğlence merkezinde çıkan kavgada 1 kişi ölürken, biri kadın 3 kişi de yaralandı.

"KADIN MESELESİ" CAN ALDI

Bartın'ın Muratbey mevkiinde bulunan bir eğlence mekanında, kadın meselesi nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçaklı kavgada 3 kişi yaralanırken, göğüs bölgesinden yaralanan İ.A. hayatını kaybetti.

Kavganın büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Diğer yaralılardan biri kadın olmak üzere 2 kişinin ise hastanede ayakta tedavi edildiği öğrenildi.

OLAYA KARIŞAN ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Olayda hayatını kaybeden kişinin cenazesi, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından morga kaldırıldı. Olayla bağlantısı bulunduğu değerlendirilen bazı kişiler jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Bartın'da eğlence mekanında ölümlü kavga! Yaralılar da var - Son Dakika

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