15 ilde düğmeye basıldı! “Ailem Güvende” operasyonundan ilk görüntüler - Son Dakika
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15 ilde düğmeye basıldı! “Ailem Güvende” operasyonundan ilk görüntüler

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Türkiye genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen “Ailem Güvende” operasyonlarından ilk görüntüler geldi. 5 il merkezli 15 ilde ekipler çok sayıda adrese baskın düzenlerken, soruşturmalar kapsamında 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlem başlatıldı. Aramalarda uyuşturucu maddeler ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 2026-2035 Aile ve Nüfus On Yılı vizyonu ve 2026/4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda çocukların, aile kurumunun ve toplum düzeninin korunmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Bu kapsamda İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda, Emniyet ve Jandarma ekiplerinin katılımıyla “Ailem Güvende” operasyonları başlatıldı.

15 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bakan Gürlek'in verdiği bilgilere göre operasyonlar 5 il merkezli olmak üzere toplam 15 ili kapsadı. Soruşturmalar kapsamında 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlem başlatıldı.

Yürütülen soruşturmalarda fuhşa aracılık veya yer temin eden kişiler ile bu faaliyetlere ortam sağladığı değerlendirilen işletmeler incelemeye alındı.

Müstehcen içerik üreten ve yayan şüpheliler ile çocukların bu tür içeriklere maruz bırakılmasına yönelik faaliyetler de soruşturmaların kapsamına dahil edildi.

OPERASYONDAN GÖRÜNTÜLER GELDİ

Geniş çaplı operasyonlara ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Ekiplerin belirlenen adreslere düzenlediği baskınlar ve adreslerde yürütülen arama çalışmalarından görüntüler kayda yansıdı.

Soruşturmalar kapsamında belirlenen adreslerde eş zamanlı gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

GİZLİ SORUŞTURMACILAR GÖREVLENDİRİLDİ

Operasyonların öncesinde kapsamlı bir takip süreci yürütüldü. Bakan Gürlek, soruşturmalar kapsamında gizli soruşturmacı görevlendirildiğini, teknik ve fiziki takip yapıldığını açıkladı.

Tanık beyanları, dijital incelemeler ve görüntü kayıtlarından elde edilen bulguların ardından operasyon için harekete geçildi.

Ekiplerin gerçekleştirdiği aramalarda uyuşturucu maddeler ile çok sayıda dijital materyale el konuldu. Soruşturmalar kapsamında çok sayıda hesap ve internet sitesi hakkında da erişimin engellenmesi tedbiri uygulandı.

15 ilde düğmeye basıldı! “Ailem Güvende” operasyonundan ilk görüntüler

MİKA CAN RAUN DA GÖZALTINA ALINDI

“Ailem Güvende” soruşturmasında dikkat çeken isimlerden biri de Mika Can Raun oldu. Raun, soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Daha önce Raun'un kullandığı hesaplara yönelik erişimin engellenmesi kararı gündeme gelmişti. Operasyonla birlikte soruşturmadaki süreç yeni bir aşamaya taşındı.

“ZENNE ARİF” DE GÖZALTINDA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ise kamuoyunda “Zenne Arif” olarak tanınan Arif Saçlı gözaltına alındı.

Böylece farklı illerde eş zamanlı yürütülen soruşturmalarda gözaltına alınan isimler arasına Arif Saçlı da katıldı.

15 ilde düğmeye basıldı! “Ailem Güvende” operasyonundan ilk görüntüler

MASAK İNCELEMESİNDE YURT DIŞINDAN FON TESPİTİ

Operasyonun mali ayağında ise MASAK incelemeleri dikkat çekti. Bakan Gürlek, incelemeler sonucunda bazı derneklere yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığının tespit edildiğini açıkladı.

Tespit edilen para hareketlerinin kaynağı ile soruşturmalara konu faaliyetler arasında herhangi bir bağlantı bulunup bulunmadığı araştırılıyor.

9 DERNEK VE 13 İŞLETME DE İNCELEMEDE

Soruşturmalar yalnızca şüphelilerle sınırlı kalmadı. Operasyon kapsamında 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik de adli işlemler yürütülüyor.

İşletmelerin soruşturmalara konu faaliyetlere ortam sağlayıp sağlamadığı incelenirken, derneklerin mali hareketleri ve yurt dışından aldıkları fonların kaynağı da araştırılıyor.

GÜRLEK: MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ

Operasyonlarda görev alan savcılık, Emniyet ve Jandarma personeline teşekkür eden Bakan Gürlek, çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Anayasamızın aile ve çocukların korunmasına ilişkin devlete yüklediği sorumluluk çerçevesinde, çocuklarımızı, gençlerimizi ve ailelerimizi hedef alan hiçbir suç yapılanmasına, istismar ağına ve yasa dışı faaliyete müsamaha göstermeyeceğiz!”

Operasyon, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika İstanbul 15 ilde düğmeye basıldı! “Ailem Güvende” operasyonundan ilk görüntüler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • dogukanvova@gmail.com [email protected]:
    sayin akin gurlek melik gokcek ve ailesi ne zaman yargilanacak 14 4 Yanıtla
    Hajkanhajkan_42 Hajkan Hajkanhajkan_42 Hajkan:
    Adam her defasında sıçrıyorum dedi ya 1 0
  • McA ! McA !:
    İşinize gelince nasıl da anayasa ifadesini kullanıyorsunuz vallahi billahi komiksiniz. o anayasa bi gün sizede lazım olur her alanda her kişiye kullanın ki adaletinize güven olsun 6 5 Yanıtla
  • Behzat İlhan Behzat İlhan:
    Müthiş bir çalışma… Yürekten tebrik ediyorum. 9 1 Yanıtla
  • Baycan Demirdas Baycan Demirdas:
    Allah devletimize güç kuvvet versin Bakanımız çok iyi çalışıyor nekadar tehlikeli yapılar var sırayla hepsi temizleniyor Maşallah 8 1 Yanıtla
  • Tr Tr Tr Tr:
    Tebrik ediyoruz. Güzel haberler 7 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: 15 ilde düğmeye basıldı! “Ailem Güvende” operasyonundan ilk görüntüler - Son Dakika
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