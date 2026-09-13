Er meydanında kardeşlik fotoğrafı: Amasya Valisi ile 'Arap Osman' el ele - Son Dakika
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Er meydanında kardeşlik fotoğrafı: Amasya Valisi ile 'Arap Osman' el ele

Er meydanında kardeşlik fotoğrafı: Amasya Valisi ile \'Arap Osman\' el ele
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Amasya’nın Suluova ilçesinde düzenlenen yağlı güreşlere katılan 'Arap Osman' lakaplı 11 yaşındaki Osman Ali Davutoğlu güreşlerin gözdesi oldu. Güreşleri takip eden Amasya Valisi Önder Bakan, er meydanında kendisini selamlamaya gelip elini öpen Davutoğlu'na aynı şekilde yanıt verdi.

Amasya'nın Suluova ilçesinde düzenlenen yağlı güreşlere katılan 'Arap Osman' lakaplı 11 yaşındaki Osman Ali Davutoğlu güreşlerin gözdesi oldu.

Er meydanında kardeşlik fotoğrafı: Amasya Valisi ile 'Arap Osman' el ele

Güreşleri takip eden Amasya Valisi Önder Bakan, er meydanında kendisini selamlamaya gelip elini öpen Davutoğlu'na aynı şekilde yanıt verdi. Amasya Valiliği, Bakan ile küçük pehlivanın el ele verdiği o anların fotoğrafını paylaştı.

Er meydanında kardeşlik fotoğrafı: Amasya Valisi ile 'Arap Osman' el ele

PELİVANLIK HAYALİ OLDU

Tanzanya'da anne ve babasını kaybettikten sonra dönemin Türk büyükelçisi ailesi tarafından evlat edinilen 11 yaşındaki Osman Ali Davutoğlu, tanıştığı yağlı güreşte başpehlivanlık hayaliyle kispet giyiyor. 

Er meydanında kardeşlik fotoğrafı: Amasya Valisi ile 'Arap Osman' el ele

ER MEYDANININ GÖZDESİ OLDU

6 yıldır yaşadığı Türkiye'de er meydanının atmosferinden etkilenerek tercihini güreşten yana yapan 'Arap Osman', kısa sürede kispet giyip er meydanlarında boy göstermeye başladı. Çok sayıda izleyici de sevilen güreşçiyle fotoğraf çektirdi.

Er meydanında kardeşlik fotoğrafı: Amasya Valisi ile 'Arap Osman' el eleEr meydanında kardeşlik fotoğrafı: Amasya Valisi ile 'Arap Osman' el ele
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Er meydanında kardeşlik fotoğrafı: Amasya Valisi ile 'Arap Osman' el ele - Son Dakika

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