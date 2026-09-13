Arda Güler ve kız arkadaşı Duru Nayman, Formula 1 yarışında - Son Dakika
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Arda Güler ve kız arkadaşı Duru Nayman, Formula 1 yarışında

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Real Madrid'in yıldız ismi Arda Güler, kız arkadaşı Duru Nayman ile birlikte İspanya'nın Madrid şehrindeki Formula 1 İspanya Grand Prix'sini izlemeye gitti. Arda Güler, Hollandalı Formula 1 pilotu Max Verstappen ile de bir araya gelerek kendisine Real Madrid formasını hediye etti.

Geride bıraktığımız gün Rayo Vallecano karşısında mücadeleyi 1 asistle tamamlayan ve adından söz ettiren Real Madrid'in milli yıldızı Arda Güler, saha dışındaki hamleleriyle de İspanyol basınında adından söz ettirmeye devam ediyor. 

ARDA GÜLER'İN FORMULA 1 HEYECANI

Genç yetenek, uzun süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Duru Nayman ile birlikte Madrid’de düzenlenen Formula 1 İspanya Grand Prix’sini yerinde takip etti.

VERSTAPPEN İLE BİR ARAYA GELDİ

Yarış alanında büyük ilgiyle karşılanan Arda Güler, padoğu ziyaret ederek dünyaca ünlü Hollandalı pilot Max Verstappen ile bir araya geldi. Şampiyon pilotla samimi bir sohbet gerçekleştiren milli futbolcu, Verstappen’e kendisi için özel olarak hazırlanan Real Madrid formasını takdim etti. 

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Son Dakika Spor Arda Güler ve kız arkadaşı Duru Nayman, Formula 1 yarışında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Necati Kaya Necati Kaya:
    Bu arkadaş maneviyatçıydı, ne oldu. İspanya'ya gidince kolda 500 binliralık saatler, vs. Demekki neymişparanın dinî imanı olmazmış. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Arda Güler ve kız arkadaşı Duru Nayman, Formula 1 yarışında - Son Dakika
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