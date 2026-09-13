Arda Güler ve kız arkadaşı Duru Nayman, Formula 1 yarışında
Real Madrid'in yıldız ismi Arda Güler, kız arkadaşı Duru Nayman ile birlikte İspanya'nın Madrid şehrindeki Formula 1 İspanya Grand Prix'sini izlemeye gitti. Arda Güler, Hollandalı Formula 1 pilotu Max Verstappen ile de bir araya gelerek kendisine Real Madrid formasını hediye etti.
Geride bıraktığımız gün Rayo Vallecano karşısında mücadeleyi 1 asistle tamamlayan ve adından söz ettiren Real Madrid'in milli yıldızı Arda Güler, saha dışındaki hamleleriyle de İspanyol basınında adından söz ettirmeye devam ediyor.
ARDA GÜLER'İN FORMULA 1 HEYECANI
Genç yetenek, uzun süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Duru Nayman ile birlikte Madrid’de düzenlenen Formula 1 İspanya Grand Prix’sini yerinde takip etti.
VERSTAPPEN İLE BİR ARAYA GELDİ
Yarış alanında büyük ilgiyle karşılanan Arda Güler, padoğu ziyaret ederek dünyaca ünlü Hollandalı pilot Max Verstappen ile bir araya geldi. Şampiyon pilotla samimi bir sohbet gerçekleştiren milli futbolcu, Verstappen’e kendisi için özel olarak hazırlanan Real Madrid formasını takdim etti.
Son Dakika › Spor › Arda Güler ve kız arkadaşı Duru Nayman, Formula 1 yarışında - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)