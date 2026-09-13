Okan Buruk'tan maç sonunda olay sözler: Onun hayatını bitiririm - Son Dakika
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Okan Buruk'tan maç sonunda olay sözler: Onun hayatını bitiririm

Okan Buruk\'tan maç sonunda olay sözler: Onun hayatını bitiririm
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Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Kocaelispor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sporting maçındaki hakem yönetimine tekrardan değinen Okan Buruk, "Ben olsam, Sporting maçındaki VAR hakeminin hakemlik hayatını bitiririm. Bir daha Şampiyonlar Ligi'nde maç almaması gerekiyor" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 5. haftasında 1-0 kazanılan Kocaelispor maçının ardından açıklamalarda bulundu. 

''BUGÜN DE Mİ KAZANAMAYACAĞIZ''

Mücadeleyi değerlendiren Okan Buruk, "Zor maç. Geçen sene 2 maçta da Kocaelispor'u da yenememiştik, psikolojik olarak bugün de mi kazanamayacağız dedik. Kaleci kurtarışları, sayılmayan gol, pozisyonlar... Çok fazla pozisyona girdik. Gol beklentimiz, rakip ceza sahası içi buluşmalar vs. hücum oynayan bir takım için çok iyiydi. Önemlisi topu içeri atmaktı. Rakip baştan sona hep uzun top oynadı. 1-0'dan sonra da 2-3 tane uzun top var. Onlar tehlikeli oldu. Sonunda kazandık. Maçı güzel bir şekilde bitirdik. Liderliğimiz devam ediyor. Galatasaray her maçı kazanmak zorunda." dedi.

Okan Buruk'tan maç sonunda olay sözler: Onun hayatını bitiririm

"HEDEFİMİZ AYNI ŞEKİLDE DEVAM EDEBİLMEK''

Sezon sonunda yeniden şampiyonluk hedeflediklerini aktaran başarılı hoca, ''Rekorları bazen kırıyoruz, hiç haberimiz olmadan... Benden çok Galatasaray'ın gücü bu. Taraftarımız bizi destekledi. Onlarla rekorlar kırdık, kupalar kazandık. Hedefimiz bu sezon da aynı şekilde devam edebilmek." sözlerini sarf etti. 

LEAO, DENİZ GÜL, LESLEY, BATRAKOV

Oyuncuları hakkında yorum yapan Buruk, "Takıma yeni gelmiş, fiziksel ve adapte olmamış oyuncuları kullandık. Leao ve Deniz'in performansları iyiydi. Bu da sevindiriciydi. Lesley girdikten sonra iyi işler yaptı. O önemliydi. Batrakov girdi, orada 8-10'da oynayan biriydi. Sara da iyi oynadı, sadece öne doğru kırılan ekstra bir oyuncu daha katmak istedim. Genel istek, genel performans yerindeydi." ifadelerini kullandı. 

Okan Buruk'tan maç sonunda olay sözler: Onun hayatını bitiririm

''OSIMHENLİ GÜÇLÜYÜZ''

Okan Buruk, sakat olan Victor Osimhen'e de değinerek, "Osimhen'in olması... Bu sadece oyuncu anlamında değil, sahada olması psikolojik anlamda bir güç. Onlar oynamak daha farklı oluyor. Bugün olsa 2-3 tane çok rahat atacağı pozisyon vardı. Deniz'in performansı da güzeldi. Osimhenli oyun, tabii ki hücumdaki baskılar hem ceza sahası içerisinde böyle bir golcü çok önemli. Osimhenli güçlüyüz. Osimhen olmadan da güçlüyüz, güçlü oyuncularımız var. Osimhen'i de arıyoruz. Çok baskılı oynadık ama bitirici santrforun olması çok önemli. Deniz'in performansından da memnun kaldım." açıklamasını yaptı. 

''YETİŞTİREBİLİRSEK DAHA GÜÇLÜ KADROYLA ÇIKACAĞIZ''

Gelecek hafta oynanacak Trabzonspor maçında rakiplerinin yüksek motivasyonla sahaya çıkacağını belirten Okan Buruk, sakat isimleri hakkında konuşarak, "Trabzonspor bu hafta kaybetti. Motivasyonları yüksek olacak. Çok iyi kadroya sahipler. Onların tek isteği Galatasaray'a karşı kazanmak olacak. Biz de bu hafta hazırlanacağız. Oyuncularımız dönebilir mi, Osimhen ve Lemina'yı yetiştirebilirsek daha güçlü bir kadroyla çıkacağız." dedi.

Okan Buruk'tan maç sonunda olay sözler: Onun hayatını bitiririm

''HAKEMLİK HAYATINI BİTİRİRİM''

Deneyimli teknik adam, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting maçını yöneten hakem için de yorum yaparak "Ben olsam, Sporting maçındaki VAR hakeminin hakemlik hayatını bitiririm. Bir daha Şampiyonlar Ligi'nde maç almaması gerekiyor." şeklinde konuştu. 

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Son Dakika Spor Okan Buruk'tan maç sonunda olay sözler: Onun hayatını bitiririm - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • Kerim Ayric Kerim Ayric:
    Her yeri Süper Lig zannediyor zaten 7 2 Yanıtla
  • Vedat Demir Vedat Demir:
    acınacak duruma düşüyor bu adam nede olsa fatih terimin talebesi 7 2 Yanıtla
  • Mustafa Gürlek Mustafa Gürlek:
    Aç tavuk ?? kendini buğday ambarında zanneder mis 2 1 Yanıtla
  • Emre Acar Emre Acar:
    O sene bu sene diyenler 11 sıradan yorumları Bıraksın lider kim ona baksın 1 1 Yanıtla
  • Taner Avcı Taner Avcı:
    Okan şu barışı bı dinlendir,daha iyi olacak. 0 1 Yanıtla
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