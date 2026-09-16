Aydın'da tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü - Son Dakika
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Aydın'da tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü

Aydın\'da tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü
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Aydın-Denizli otoyolunda tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde hafif ticari araç ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

HAFİF TİCARİ ARAÇ TIR İLE ÇARPIŞTI

Edinilen bilgiye göre kaza, Aydın-Denizli Otoyolu Kuyucak ilçesi Yamalak Mahallesi sınırları içerisinde 20 UF 202 plakalı hafif ticari araç ile S.Y. idaresindeki 32 GB 158 plakalı tırın çarpışması sonucu meydana geldi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

3 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri araç içerisinde sıkışan üç kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri yaptıkları çalışma ile araç içerisinden üç kişinin cansız bedenini çıkardı. Hurşit Korkmaz, Hüsnü Korkmaz ve Kemal Toprak’ın cansız bedenleri hastane morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle araç trafiğine kapatılan otoyolda, çalışmaların ardından trafik normale dönerken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. 

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aydın'da tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Korhan KAYHAN Korhan KAYHAN:
    Allah, Allah çok zor kimseye kaza bela vermesin. Artık trafiğe bile cikilmiyor 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Aydın'da tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü - Son Dakika
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