Trump'ın seçtiği isimden ters köşe! İlk faiz hamlesi beklentinin tam tersi - Son Dakika
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Trump'ın seçtiği isimden ters köşe! İlk faiz hamlesi beklentinin tam tersi

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Trump\'ın seçtiği isimden ters köşe! İlk faiz hamlesi beklentinin tam tersi
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ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4 aralığına yükseltti. Donald Trump'ın Fed Başkanlığı için tercih ettiği Kevin Warsh dönemindeki ilk faiz değişikliğinin, Trump'ın uzun süredir yaptığı faiz indirimi çağrılarının aksine artış yönünde gerçekleşmesi dikkat çekti.

ABD'de piyasaların merakla beklediği Fed faiz kararı açıklandı. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), iki günlük toplantının ardından politika faizinde 25 baz puanlık artışa gitti. Böylece faiz aralığı yüzde 3,75-4 seviyesine yükseltildi. Fed'in 15-16 Eylül toplantısı ve Warsh'ın karar sonrası basın toplantısı bankanın resmi takviminde de yer aldı.

TRUMP'IN TERCİHİ WARSH OLMUŞTU

Kararın ardından gözler Kevin Warsh ile Donald Trump arasındaki ilişkiye çevrildi. Trump, Warsh'ı Fed Başkanlığı için seçmiş, adaylık sürecinin tamamlanmasının ardından Warsh 22 Mayıs 2026'da yemin ederek göreve başlamıştı. Fed'in resmi kayıtlarına göre FOMC de aynı gün Warsh'ı oy birliğiyle komitenin başkanı seçti.

Trump ise uzun süredir faizlerin aşağı çekilmesi gerektiğini savunuyordu. Bu nedenle Trump'ın tercih ettiği Warsh'ın başkanlığındaki Fed'in faizleri düşürmek yerine artırması, kararın en dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu.

İLK FAİZ DEĞİŞİKLİĞİ ARTIŞ YÖNÜNDE

Warsh'ın göreve başlamasının ardından haziran ve temmuz aylarında politika faizi değiştirilmedi. Temmuz toplantısında Warsh da faizin sabit tutulması yönünde oy kullanmıştı. Eylül toplantısıyla birlikte Warsh dönemindeki ilk faiz değişikliği artış yönünde gerçekleşti.

Ancak faiz kararının Warsh tarafından tek başına alınmadığını belirtmek gerekiyor. ABD para politikasına ilişkin kararlar, Warsh'ın başkanlığını yaptığı FOMC tarafından oylamayla belirleniyor.

TRUMP İNDİRİM İSTEDİ, FED ARTIRDI

Ortaya çıkan tablo, Trump'ın faizlerin düşürülmesi yönündeki beklentisiyle Fed'in son kararı arasındaki ayrışmayı belirgin hale getirdi. Warsh başkanlığındaki Fed, enflasyon görünümünü dikkate alarak para politikasında sıkılaşma yönünde adım attı.

Kararın ardından piyasalarda da sert hareketler görüldü. Özellikle altın fiyatları Warsh'ın açıklamalarıyla birlikte hızlı şekilde geriledi.

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