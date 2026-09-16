Vay be Tedesco! Fener'den gittiği takımdan 4 maçta kovuldu - Son Dakika
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Vay be Tedesco! Fener'den gittiği takımdan 4 maçta kovuldu

Vay be Tedesco! Fener\'den gittiği takımdan 4 maçta kovuldu
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Fenerbahçe'nin ardından Bologna'nın başına geçen Domenico Tedesco'nun İtalya macerası kısa sürdü. Serie A'daki ilk 4 maçında yalnızca 1 puan toplayabilen Bologna'nın 41 yaşındaki teknik adamla yollarını ayırma kararı aldığı belirtildi. Tedesco'nun yerine Raffaele Palladino'nun göreve gelmesi bekleniyor.

Domenico Tedesco için Bologna'da yolun sonu göründü. Sezon öncesinde İtalyan ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzalayan teknik adam, alınan kötü sonuçların ardından koltuğunu kaybetmek üzere.

KARAR ÇIKTI, TEDESCO GİDİYOR

İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun aktardığı bilgilere göre Bologna yönetimi, Domenico Tedesco ile yollarını ayırma kararı aldı. Daha önce 41 yaşındaki teknik adamın geleceğinin değerlendirildiğini bildiren Moretto, son gelişmenin ardından yönetimin teknik direktör değişikliği konusunda kararını verdiğini aktardı.

YERİNE PALLADINO BEKLENİYOR

Bologna'nın Tedesco ile yollarını ayırmasının ardından takımın başına Raffaele Palladino'nun geçmesi bekleniyor.

4 MAÇTA SADECE 1 PUAN

Tedesco yönetimindeki Bologna, Serie A'ya istediği başlangıcı yapamadı. İtalyan ekibi ilk 4 haftada 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak yalnızca 1 puan toplayabildi. Sezon öncesinde 2 yıllık sözleşmeye imza atan Tedesco'nun Bologna macerası, kararın resmiyet kazanması halinde sadece 4 lig maçının ardından sona erecek.

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Son Dakika Spor Vay be Tedesco! Fener'den gittiği takımdan 4 maçta kovuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vay be Tedesco! Fener'den gittiği takımdan 4 maçta kovuldu - Son Dakika
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