Samsunspor'un golcüsü Yunan devine gitti! İşte bonservisi - Son Dakika
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Samsunspor'un golcüsü Yunan devine gitti! İşte bonservisi

Samsunspor\'un golcüsü Yunan devine gitti! İşte bonservisi
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Samsunspor'un golcü futbolcusu Marius Mouandilmadji'nin Olympiakos'a transferi resmiyet kazandı. Yunan ekibi, 28 yaşındaki santrforu kadrosuna kattığını duyurdu. Olympiakos'un Samsunspor'a 9 milyon euro bonservis bedelini 4 taksitte ödeyeceği, Mouandilmadji'nin ise yıllık 1,3 milyon euro kazanacağı belirtildi.

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji dönemi sona erdi. Kırmızı-beyazlıların 28 yaşındaki golcüsü, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a transfer oldu.

9 MİLYON EUROYA ANLAŞTILAR

Olympiakos ile Samsunspor, Çadlı santrforun bonservisi için 9 milyon euro karşılığında el sıkıştı. Yunan ekibinin söz konusu bedeli Samsunspor'a 4 taksit halinde ödeyeceği belirtildi.

YILLIK 1,3 MİLYON EURO KAZANACAK

Kulüpler arasındaki anlaşmanın ardından Mouandilmadji ile de kişisel şartlarda anlaşmaya varıldı. Golcü futbolcunun Olympiakos'tan yıllık 1,3 milyon euro maaş alacağı aktarıldı.

TRANSFER RESMEN AÇIKLANDI

Samsunspor ve Mouandilmadji ile anlaşmaya varan Olympiakos, transferi resmen duyurdu. Böylece Çadlı futbolcunun Samsunspor macerası sona erdi.

SAMSUNSPOR'DAN VEDA

Kırmızı-beyazlı kulüp de Mouandilmadji için yayımladığı mesajla oyuncusuna veda etti. Samsunspor, golcü futbolcunun mücadeleci oyununa, Avrupa'daki performansına ve takıma verdiği katkıya vurgu yaparak, "Saha içindeki hırsın, örnek takımdaşlığın ve verdiğin tüm emekler için teşekkürler Marius. Yolun açık olsun!" ifadelerini kullandı.

119 MAÇTA 57 GOLE KATKI

Marius Mouandilmadji, Samsunspor formasıyla çıktığı 119 maçta 44 gol ve 13 asist üretti. Çadlı santrfor böylece kırmızı-beyazlılarda toplam 57 gole doğrudan katkı sağladı.

Samsunspor'un golcüsü Yunan devine gitti! İşte bonservisi
Samsunspor'un golcüsü Yunan devine gitti! İşte bonservisi

Olympiakos FC, Samsunspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor'un golcüsü Yunan devine gitti! İşte bonservisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Erkan Durmuş Erkan Durmuş:
    Samsun küme düşecek gibi. 4 0 Yanıtla
  • Serkan cwlj Serkan cwlj:
    Sanırım sayın başkan takımı aldığı yere geri bırakacak 1 0 Yanıtla
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