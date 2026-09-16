Büyük ayıp! Bellingham'dan MVP Arda Güler'e olay hareket - Son Dakika
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Büyük ayıp! Bellingham'dan MVP Arda Güler'e olay hareket

Büyük ayıp! Bellingham\'dan MVP Arda Güler\'e olay hareket
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Real Madrid'in Elche'yi 3-2 mağlup ettiği maçın ardından MVP seçilen Arda Güler ile Jude Bellingham arasında dikkat çeken anlar yaşandı. Takım arkadaşlarıyla tek tek selamlaşan Arda'nın uzattığı eli Bellingham'ın karşılıksız bırakması üzerine milli futbolcu şaşkınlığını gizleyemedi.

Real Madrid'in Elche deplasmanında aldığı 3-2'lik galibiyetin ardından Arda Güler, maçın oyuncusu seçildi. Karşılaşma sonrası futbolcular birbirleriyle selamlaşırken Arda Güler ile Jude Bellingham arasında yaşanan kısa an dikkat çekti.

BELLINGHAM KARŞILIK VERMEDİ

Arda Güler, takım arkadaşlarıyla tek tek tokalaşırken Bellingham'a da yöneldi. Ancak İngiliz yıldızın Arda'nın selamına karşılık vermediği görüldü.

ARDA KAFA SALLADI, HAFİFÇE İTTİ

Bellingham'ın tavrı sonrası Arda Güler'in başını sallayarak tepki verdiği ve İngiliz futbolcuya hafifçe dokunduğu görüldü. Milli futbolcu daha sonra herhangi bir tartışmaya girmeden kaldığı yerden diğer takım arkadaşlarıyla tokalaşmaya devam etti.

GÖRÜNTÜLER DİKKAT ÇEKTİ

Kısa süren anlarda Arda Güler'in, Bellingham'ın neden selamına karşılık vermediğini anlamaya çalışır gibi bir tavır sergilemesi dikkat çekti. 

Büyük ayıp! Bellingham'dan MVP Arda Güler'e olay hareket
Büyük ayıp! Bellingham'dan MVP Arda Güler'e olay hareket
Büyük ayıp! Bellingham'dan MVP Arda Güler'e olay hareket
Büyük ayıp! Bellingham'dan MVP Arda Güler'e olay hareket

Jude Bellingham, Real Madrid, Arda Güler, Elche, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Büyük ayıp! Bellingham'dan MVP Arda Güler'e olay hareket - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mustafa Naz Mustafa Naz:
    arda golunu veya asistini yaptiginda kimseyle paylasma yanlarina gitme ..cunku super starlar boyle yapiyor.birak sana gelen gelsin 16 1 Yanıtla
  • haydar topçu haydar topçu:
    Anlaşılan güne arda ile başladık arda ile bitirecek 3 5 Yanıtla
  • Kemal Karagöz Kemal Karagöz:
    Sömürge kültürünün ezik çocukları olacak o kadar. Zamanla anlayacaklar senin asaletini aslanım benim devam üzme kendini. Allah her zaman iyilerin yanındadır. Sadece zamana bırak bu da senin sınavın. 4 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Büyük ayıp! Bellingham'dan MVP Arda Güler'e olay hareket - Son Dakika
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