Büyük ayıp! Bellingham\'dan MVP Arda Güler\'e olay hareket

Real Madrid'in Elche deplasmanında aldığı 3-2'lik galibiyetin ardından Arda Güler, maçın oyuncusu seçildi. Karşılaşma sonrası futbolcular birbirleriyle selamlaşırken Arda Güler ile Jude Bellingham arasında yaşanan kısa an dikkat çekti.

BELLINGHAM KARŞILIK VERMEDİ

Arda Güler, takım arkadaşlarıyla tek tek tokalaşırken Bellingham'a da yöneldi. Ancak İngiliz yıldızın Arda'nın selamına karşılık vermediği görüldü.

ARDA KAFA SALLADI, HAFİFÇE İTTİ

Bellingham'ın tavrı sonrası Arda Güler'in başını sallayarak tepki verdiği ve İngiliz futbolcuya hafifçe dokunduğu görüldü. Milli futbolcu daha sonra herhangi bir tartışmaya girmeden kaldığı yerden diğer takım arkadaşlarıyla tokalaşmaya devam etti.

GÖRÜNTÜLER DİKKAT ÇEKTİ

Kısa süren anlarda Arda Güler'in, Bellingham'ın neden selamına karşılık vermediğini anlamaya çalışır gibi bir tavır sergilemesi dikkat çekti.