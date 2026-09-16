Galatasaray'da deprem! Son transferin testleri şoke etti - Son Dakika
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Galatasaray'da deprem! Son transferin testleri şoke etti

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Galatasaray'da devre arası öncesi kadro operasyonu için düğmeye basıldı. Sakatlıkları nedeniyle bu sezon yalnızca 2 maçta 41 dakika oynayabilen Wilfried Singo ile yolların ayrılması gündeme gelirken, yönetimin oyuncunun menajerini İstanbul'a davet etme kararı aldığı öne sürüldü. Sarı-kırmızılılarda İlkay Gündoğan'ın geleceği de tartışılırken El Chadaille Bitshiabu'nun fazla kiloları nedeniyle henüz forma şansı bulamadığı belirtildi.

Üst üste 5. şampiyonluğunu hedefleyen Galatasaray'da devre arası transfer dönemi öncesinde kadro planlaması değişiyor. Sarı-kırmızılıların 3 futbolcuyla ilgili önemli kararların eşiğinde olduğu öne sürüldü.

SINGO SABIRLARI TAŞIRDI

Galatasaray'da sakatlık sorunları nedeniyle düzenli olarak forma giyemeyen Wilfried Singo'nun geleceği tartışılmaya başlandı. Süper Lig'de 5 hafta geride kalırken 25 yaşındaki futbolcu yalnızca 2 karşılaşmada toplam 41 dakika sahada kaldı. Sakatlığı bulunan Singo'nun en iyi ihtimalle milli aranın ardından takıma dönmesinin beklendiği belirtildi.

Galatasaray'da deprem! Son transferin testleri şoke etti

MENAJERİ İSTANBUL'A DAVET EDİLDİ

Sarı-kırmızılı yönetimin Singo'nun menajeriyle temasa geçerek İstanbul'a davet etme kararı aldığı öne sürüldü. Yönetimin yıllık 4,8 milyon euro net maaş alan futbolcu için takım bulunmasını istediği belirtildi.

Singo'nun bonservisiyle gönderilememesi durumunda kiralık ayrılık seçeneğinin de değerlendirilebileceği aktarıldı. Oyuncunun ayrılması halinde sağ bek bölgesinde yeni bir yapılanmaya gidilmesi planlanıyor.

BITSHIABU'NUN KİLOSU DERT OLDU

Galatasaray'daki bir diğer dikkat çeken gelişme ise El Chadaille Bitshiabu ile ilgili yaşandı. Yeni transferin henüz kadroda yer almamasının nedeninin fazla kiloları olduğu öne sürüldü.

Galatasaray'da deprem! Son transferin testleri şoke etti

Haberde, 1,96 metre boyundaki savunmacının 110 kilo ve yüzde 18 yağ oranıyla takıma geldiği, çalışmalarının ardından 101 kiloya kadar düştüğü belirtildi. Galatasaray, 21 yaşındaki futbolcuyu 2026-27 sezonunun sonuna kadar kiralamıştı.

İLKAY GÜNDOĞAN İÇİN DE AYRILIK İDDİASI

Sarı-kırmızılılarda geleceği tartışılan bir diğer isim İlkay Gündoğan. İtalyan basınında yer alan iddiaya göre orta saha rotasyonundaki yerini kaybeden deneyimli futbolcunun yüksek maaşı da ayrılık ihtimalini artırıyor. İlkay'ın olası adresleri arasında Suudi Arabistan, ABD ve İtalya seçeneklerinin bulunduğu öne sürüldü.

İlkay Gündoğan, Galatasaray, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da deprem! Son transferin testleri şoke etti - Son Dakika

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