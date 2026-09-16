Süper Lig'in eski yıldızından takımına Avrupa'da 3 puanı getiren enfes gol - Son Dakika
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Süper Lig'in eski yıldızından takımına Avrupa'da 3 puanı getiren enfes gol

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Süper Lig\'in eski yıldızından takımına Avrupa\'da 3 puanı getiren enfes gol
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UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş'ın da rakiplerinden biri olan Omonia, sahasında Celta Vigo'yu Jure Balkovec'in 88. dakikada attığı enfes golle 1-0 mağlup etti. Slovenyalı futbolcu, bir dönem Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'da da forma giymişti.

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının ilk haftasında Omonia ile Celta Vigo karşı karşıya geldi. Neo GSP'de oynanan mücadeleyi Omonia, 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.

BALKOVEC'TEN ENFES BİR GALİBİYET GOLÜ

İlk yarısı golsüz eşitlikle biten mücadelede perdeyi Süper Lig'in eski yıldızı açtı. Mücadelenin 88. dakikasında sahneye çıkan Jure Balkovec, uzak mesafeden attığı enfes golle Omonia'yı 1-0 öne geçirdi ve takımına maçı kazandırdı. Slovenyalı futbolcu, uzun bir süre ülkemizde Fatih Karagümrük ve Alanyaspor formaları da giymişti. 

EVLERİNDE HATASIZ BAŞLADILAR

Bu sonuçla birlikte Güney Kıbrıs ekibi Omonia, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına 3 puanla başladı. İspanyol ekibi Celta Vigo ise ilk haftayı puansız geçti.

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ OLACAK

Omonia, Avrupa Ligi'nde lig aşamasının 8. ve son haftasında Beşiktaş'ı sahasında konuk edecek. UEFA'nın açıkladığı fikstüre göre bu karşılaşma 2027 yılında 28 Ocak Perşembe günü oynanacak.

Fatih KaragümrükAlanyasporBeşiktaşFutbolVigoSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Süper Lig'in eski yıldızından takımına Avrupa'da 3 puanı getiren enfes gol - Son Dakika
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