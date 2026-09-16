Ukrayna\'da sivil minibüse İHA\'lı saldırı: 5 can kaybı

Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesinde sivilleri taşıyan minibüse Rusya tarafından insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, en az 7 kişi de yaralandı.

4 yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşında sivil can kayıpları yaşanmaya devam ediyor. Rusya, Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesinde sivilleri taşıyan minibüsü hedef aldı. İnsansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, en az 7 kişi de yaralandı. Bölge Valisi Oleksandr Hanzha, saldırının Nikopol kenti çevresinde gerçekleştiğini açıkladı.

GÜNLÜK İŞLERİ İÇİN YOLA ÇIKMIŞLARDI

Dnipropetrovsk Bölge Konseyi Başkanı Mykola Lukashuk ise, "Ruslar alaycı bir şekilde bir yolcu otobüsünü vurdu. Günlük işlerini yapmak üzere yola çıkan insanları taşıyan minibüsü hedef aldılar" ifadelerini kullandı.