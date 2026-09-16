Ferdi'nin arkadaşı geliyor! Fenerbahçe'ye Premier Lig'den yıldız - Son Dakika
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Ferdi'nin arkadaşı geliyor! Fenerbahçe'ye Premier Lig'den yıldız

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Fenerbahçe, son haftalarda yaşadığı puan kayıplarının ardından şampiyonluk yarışı için transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertliler, eski yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton'da oynayan 22 yaşındaki İsveçli orta saha Yasin Ayari'yi transfer listesine aldı. Yönetimin ocak ayında genç futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlere başlamayı planladığı belirtildi.

Fenerbahçe'de ocak ayı transfer dönemi öncesinde çalışmalar başladı. Kadrodaki eksik bölgeleri güçlendirmek isteyen sarı-lacivertlilerin orta saha için rotasını İngiltere Premier Lig'e çevirdiği öne sürüldü.

HEDEFTE YASIN AYARI VAR

Brighton forması giyen Yasin Ayari'nin Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunduğu belirtildi. Sarı-lacivertlilerin 22 yaşındaki futbolcuyu devre arasında kadrosuna katabilmek için girişimde bulunmayı planladığı ifade edildi. Merkez orta sahada görev yapan Ayari, ihtiyaç halinde 8 ve 10 numara pozisyonlarında da oynayabiliyor.

BRIGHTON'DA 80 MAÇA ÇIKTI

Ocak 2023'ten bu yana Brighton forması giyen İsveçli futbolcu, İngiliz ekibiyle bugüne kadar 80 karşılaşmada 7 gol ve 4 asist kaydetti. Böylece Ayari toplam 11 gole doğrudan katkı sağladı.

Ferdi'nin arkadaşı geliyor! Fenerbahçe'ye Premier Lig'den yıldız

U23 KURALINA UYGUN

6 Ekim 2003 doğumlu Yasin Ayari'nin yaşı nedeniyle Süper Lig'deki yabancı oyuncu düzenlemesinde U23 kriterine uygun bir profil olduğu belirtiliyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre bu durum da Fenerbahçe'nin genç orta sahaya yönelik ilgisinde önemli faktörlerden biri.

DÜNYA KUPASI'NDA 2 GOL ATTI

İsveç Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer alan Ayari, İsveç'in son 32 turuna kaldığı turnuvada oynadığı 4 karşılaşmanın tamamına ilk 11'de başladı. 22 yaşındaki orta saha, turnuvada 2 gol kaydederek performansıyla dikkat çekti.

Ferdi Kadıoğlu, Aziz Yıldırım, Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Brighton, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ferdi'nin arkadaşı geliyor! Fenerbahçe'ye Premier Lig'den yıldız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • crusiuto7@gmail.com [email protected]:
    para mı kaldı hangi parayla yapacan transferi empepe yide getirsen iş işten geçti 1 0 Yanıtla
  • Fahri Sağgül Fahri Sağgül:
    Ocak ayına kadar atı alan Üsküdar'ı geçer başkan. 1 0 Yanıtla
    Serkan Semiz Serkan Semiz:
    Her sene Beşiktaş erken havlu atıyordu bu sene mener atacak gibi 0 0
  • fightofgod29@gmail.com [email protected]:
    Napacaz olum orta sahayı zaten haddinden fazla adam var yeter bunlar bize. Bide merkez orta saha herhalde kante bunu sırtına alıp oynayacak maçta. İstenildiği zaman 8 10 oynaması önemli değil şuan kadroda ki merkez orta sahaların hepsi mecbur bu pozisyonlarda oynuyor zaten istenildiği zaman ama iyi ama kötü bir şekilde oynuyorlar 0 0 Yanıtla
  • Serkan Semiz Serkan Semiz:
    Size kalsa herkes yıldız la daha bu çocuk çocuk huaaaaaaa 0 0 Yanıtla
  • cengiz cengiz:
    taraftan taraftarın istifa söylemini azaltmak için yapılan hareketler bunlar transfer dönemi yeni bitti zaten yapacaktın şimdiye kadar niye yapmadın geç bunları yönetim istifa 0 0 Yanıtla
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