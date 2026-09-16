Erdoğan-Yavaş görüşmesine İmamoğlu'ndan ilk yorum! Rahatsız olduğu detay ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erdoğan-Yavaş görüşmesine İmamoğlu'ndan ilk yorum! Rahatsız olduğu detay ortaya çıktı

Erdoğan-Yavaş görüşmesine İmamoğlu\'ndan ilk yorum! Rahatsız olduğu detay ortaya çıktı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun, Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde sakınca görmediği ancak buluşmanın CHP'nin kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül'e denk gelmesini eleştirdiği belirtildi. İmamoğlu, "Tam da 9 Eylül'de bu görüşmenin yapılmış olması sakıncalı. Çünkü bu tarih, sembolik olarak hem CHP hem de CHP'liler açısından önemli bir tarih. Bu fotoğrafa sıkıştırılmaması gereken bir tarih" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında 9 Eylül'de Beştepe'de gerçekleşen görüşmeye ilişkin değerlendirmeleri ortaya çıktı. Gazeteci Barış Terkoğlu'nun aktardığı bilgilere göre İmamoğlu, devlet kademeleri arasındaki bu teması doğal karşılarken, görüşme için seçilen tarihi eleştirdi.

"GÖRÜŞMEDE HİÇBİR SAKINCA YOK"

Onlar TV ekranlarında konuşan gazeteci Barış Terkoğlu, İmamoğlu'nu Silivri'de ziyaret eden yakın çevresiyle yaptığı görüşmelerin detaylarını paylaştı. Aktarılan bilgilere göre İmamoğlu, bir büyükşehir belediye başkanının Cumhurbaşkanı ile görüşmesinde hiçbir sakınca veya sorun görmediğini ifade etti. Kendi görev süresi boyunca başta metro projeleri ve dış krediler olmak üzere çeşitli kamu yatırımları için Cumhurbaşkanlığı ile zaman zaman diyalog kurmaya çalıştığını hatırlatan İmamoğlu'nun, devlet işleyişi gereği bu tür temasların olağan olduğunu düşündüğü belirtildi.

9 EYLÜL ZAMANLAMASINA ELEŞTİRİ

İmamoğlu'nun görüşmeye dair temel itirazının, buluşmanın içeriğinden ziyade zamanlamasına yönelik olduğu kaydedildi. Temasın 9 Eylül 2026 tarihinde yapılmasının sorunlu olduğunu belirten İBB Başkanı'nın, bu tarihin Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümü olması sebebiyle taşıdığı sembolik öneme dikkat çektiği ifade edildi. Görüşmenin aynı güne denk gelmesi nedeniyle Mansur Yavaş'ın partisinin düzenlediği Anıtkabir ziyaretine ve resmi resepsiyonlara katılamadığını hatırlatan İmamoğlu'nun, böylesine önemli bir tarihin Beştepe'de verilen bir fotoğrafa sıkıştırılmaması gerektiğini savunduğu aktarıldı.

"TARİHİN SORUMLUSU YAVAŞ DEĞİL, ERDOĞAN"

İmamoğlu'nun değerlendirmelerindeki bir diğer dikkat çekici nokta ise randevu takviminin belirlenme sürecine ilişkin oldu. Görüşme talebinin Mansur Yavaş tarafından iletilmiş olmasına rağmen, tarihi belirleyen makamın Beştepe olduğuna işaret eden İmamoğlu'nun, 9 Eylül gününün seçilmesinden Yavaş'ı sorumlu tutmadığı bildirildi. Aktarılan bilgilere göre İmamoğlu, bu tartışmalı zamanlamanın ve kamuoyunda yankı uyandıran fotoğrafın, bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bilinçli siyasi stratejisinin bir sonucu olduğunu düşünüyor.

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Silivri Cezaevi, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, 9 Eylül, Güncel, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Gündem Erdoğan-Yavaş görüşmesine İmamoğlu'ndan ilk yorum! Rahatsız olduğu detay ortaya çıktı - Son Dakika

İlk kez açıkladılar ABD, uzaya silah konuşlandırdı İlk kez açıkladılar! ABD, uzaya silah konuşlandırdı
Balkondan düşen 62 yaşındaki adam yaşamını yitirdi Balkondan düşen 62 yaşındaki adam yaşamını yitirdi
UEFA kararını verdi Türkiye’nin iki final başvurusu da kabul edilmedi UEFA kararını verdi! Türkiye'nin iki final başvurusu da kabul edilmedi
Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı’ndan kaçtı Her yerde aranıyor Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı'ndan kaçtı! Her yerde aranıyor
Kendini MİT görevlisi olarak tanıtıp, 1,5 milyonluk döviz ve ziynet eşyası isteyen şüpheli tutuklandı Kendini MİT görevlisi olarak tanıtıp, 1,5 milyonluk döviz ve ziynet eşyası isteyen şüpheli tutuklandı
Utanç davasında karar çıktı 65 yaşındaki kadına cinsel saldırıda mahkeme cezayı kesti Utanç davasında karar çıktı! 65 yaşındaki kadına cinsel saldırıda mahkeme cezayı kesti

10:23
Bahçeli’nin Mansur Yavaş rahatsızlığı: Bir arkadaşı görevlendirdim
Bahçeli'nin Mansur Yavaş rahatsızlığı: Bir arkadaşı görevlendirdim
10:21
TikTok’ta tepki çeken bir skandal daha
TikTok'ta tepki çeken bir skandal daha
10:19
Galatasaray’da deprem Son transferin testleri şoke etti
Galatasaray'da deprem! Son transferin testleri şoke etti
09:56
Trump’a Kongre’den İran darbesi 7 Cumhuriyetçi de saf değiştirdi
Trump'a Kongre'den İran darbesi! 7 Cumhuriyetçi de saf değiştirdi
09:43
Büyük ayıp Bellingham’dan MVP Arda Güler’e olay hareket
Büyük ayıp! Bellingham'dan MVP Arda Güler'e olay hareket
09:20
Motorine bir zam daha Fiyat 100 lirayı aşacak
Motorine bir zam daha! Fiyat 100 lirayı aşacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 10:37:42. #.0.2#
SON DAKİKA: Erdoğan-Yavaş görüşmesine İmamoğlu'ndan ilk yorum! Rahatsız olduğu detay ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement