İskenderun'da balıkçılar 5 aylık aranın ardından 'Vira Bismillah' deyip Akdeniz'e açıldı - Son Dakika
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İskenderun'da balıkçılar 5 aylık aranın ardından 'Vira Bismillah' deyip Akdeniz'e açıldı

İskenderun\'da balıkçılar 5 aylık aranın ardından \'Vira Bismillah\' deyip Akdeniz\'e açıldı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde 2026-2027 Balık Av Sezonu'nun açılış töreninin ardından balıkçılar dualar eşliğinde denize açıldı. Törene katılan yetkililer, geçen yıl 1 milyon 37 bin tonluk üretimle Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşıldığını belirtti.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, Akdeniz sularında 2026-2027 Balık Av Sezonu'nun açılış törenin ardından balıkçılar, 'Vira Bismillah' diyerek denize açıldı.

Hatay'da, balıkçılık ve su ürünleri sektöründe yeni av sezonu umutla başladı. 5 aylık aranın ardından yeniden denizle buluşan balıkçılar, sofralara bereket taşımaya hazırlanıyor. İskenderun'da düzenlenen programa Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder, Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Avcılık ve Kontrol Daire Başkanı İlhan Üze, Tarım ve Orman İl Müdürü Abdurrahman Türkmen, İMEAK İskenderun Deniz Ticaret Odası Başkanı Kemal Kutlu, kamu kurum müdürleri ve balıkçılar katıldı. Yaz boyunca teknelerini ve ağlarını hazırlayan balıkçılara 2026-2027 av sezonunda bereket dileyen Üze, "Balıkçılık yalnızca denizden ürün elde edilen bir üretim faaliyeti değil; insan emeğinin, tecrübenin, dayanışmanın ve alın terinin buluştuğu önemli bir alandır. Geçtiğimiz yıl 1 milyon 37 bin tonluk üretimle Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesine ulaşıldı. Türk su ürünleri yaklaşık 100 ülkeye ihraç ediliyor ve sektör ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor" diye konuştu.

'DENİZLERİMİZİ KORUMAK HEPİMİZİN SORUMLULUĞU'

Balıkçıların zorlu şartlarda büyük emek verdiğine dikkat çeken Vali Masatı ise, "Gecenin karanlığında denize açılan, rızkını emeğiyle arayan, sofralarımıza denizin bereketini taşıyan balıkçı kardeşlerimizin işi sabır, tecrübe, cesaret ve büyük bir emek istemektedir. Balıkçılık yalnızca bir geçim kaynağı olarak değerlendirilmemesi gerekir, sektör Hatay'ın üretim hayatı ve denizle kurduğu güçlü bağın önemli unsurlarından biridir. Sürdürülebilir balıkçılık önemli, balıkların özellikle üreme ve gelişme dönemlerinin korunması, denizlerdeki ekolojik dengenin devam ettirilmesi ve su ürünleri kaynaklarının gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşımaktadır. Yeni sezonla birlikte balıkçı tekneleri yeniden denizlere açılacak, temennimiz; kurallara riayet edilen, denizlerimizin korunduğu, emeğin karşılığının alındığı, kazasız ve bereketli bir sezon geçirilmesidir. 2026-2027 balıkçılık av sezonunun başta Hataylı balıkçılar olmak üzere denizden ekmeğini kazanan tüm balıkçılara hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Kurbanınız neşeli, deniziniz sakin, avınız bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

Dualar eşliğinde kesilen kurdelenin ardından İskenderun balıkçısı avlanmak için törenle Akdeniz'e açıldı. Tören sonrasında protokol, konuklara balık ekmek ve limonlu dondurma ikramında bulundu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İskenderun'da balıkçılar 5 aylık aranın ardından 'Vira Bismillah' deyip Akdeniz'e açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İskenderun'da balıkçılar 5 aylık aranın ardından 'Vira Bismillah' deyip Akdeniz'e açıldı - Son Dakika
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