Törene damga vuran an! Belediye başkanı protokole sırtını döndü - Son Dakika
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Törene damga vuran an! Belediye başkanı protokole sırtını döndü

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Aydın’ın Didim ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılış töreninde protokol sıralaması krize yol açtı. Tören sunucusunun ismini İlçe Milli Eğitim Müdürü’nden sonra okumasına tepki gösteren Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, çelenk sunumu sırasında protokole arkasını döndü.

Aydın’ın Didim ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla düzenlenen törende protokol sıralaması nedeniyle kriz yaşandı. Tören sırasında isminin İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çalışkan'dan sonra okunmasına tepki gösteren Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, çelenk sunumu esnasında protokole arkasını döndü.

Törende sunucunun, resmi protokol listesinde daha üst sırada yer alması gereken Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay’ın adını, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çalışkan’dan sonra okuması gerginliğe yol açtı. Yaşanan sıralama hatası üzerine Gençay, çelenk sunumu gerçekleştirildiği sırada duruma tepki göstererek protokole arkasını döndü.

"DİDİM HALKININ İRADESİNİ TEMSİL EDİYOR"

Tören alanındaki tepkisinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yapan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, belediye başkanlığı makamının Didim halkının iradesini temsil ettiğini vurguladı. Gençay, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bugün yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla düzenlenen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Belediye Başkanlığı makamına yönelik, protokol düzeniyle bağdaşmayan bir tutumla karşılaştık. Didim Belediye Başkanlığı makamı, Didim halkının iradesini temsil eder. Bu makama gösterilecek saygı, kişilere göre değişebilecek bir tercih değil; devlet geleneğinin, kurumsal nezaketin ve karşılıklı saygının gereğidir."

"MÜNFERİT BİR PROTOKOL HATASI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ GÜÇ"

Benzer yaklaşımlarla daha önce de karşılaştıklarını belirten Gençay, yaşanan olayın basit bir hata olmadığını savundu. Açıklamasını sürdüren Gençay, şunları kaydetti: "Benzer durumlarla daha önce de karşılaşılmış olması ve bugün aynı yaklaşımın bir kez daha ortaya çıkması, konunun yalnızca münferit bir protokol hatası olarak değerlendirilmesini güçleştirmektedir. Bu nedenle, Didim halkının iradesine ve temsil ettiğim makamın saygınlığına duyduğum sorumluluk gereği, söz konusu tutuma ilişkin tepkimi tören sırasında açıkça ortaya koydum. Kamu kurumlarının birbirlerinin temsil makamlarına gerekli özeni göstermesi; protokol kurallarının kişisel değerlendirmelerden, siyasi yaklaşımlardan ve farklı tutumlardan bağımsız olarak, devlet ciddiyeti ve kurumsal anlayış içerisinde uygulanması gerektiğine inanıyorum."

Eğitim Öğretim YılıHatice GençayPolitikaGüncelTörenDidimAydınSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • abdulkerim kaya abdulkerim kaya:
    GÜÇ ZEHİRLENMESİ YAŞANIYOR. anlatırsın düzeltirler, olay biter. yüzünüzden ne hayır gördük ki, arkanızdan ne görelim 18 15 Yanıtla
  • Hüseyin Solmaz Hüseyin Solmaz:
    başkan haklı,dağılın!!! 12 12 Yanıtla
  • fightofgod29@gmail.com [email protected]:
    Anlatmaya gerek mi var? O makama gelenler neyin nasıl olduğunu dahi bilmiyorsa niye o makama geldiler ya da şöyle diyelim daha bunu bilemeyecek kadar insanlar o makamlara nasıl geldiler hangi torpil sayesinde makam mevki sahibi oldular? 1 5 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    milli eğitim müdürü de tüm öğrencilerimizin gelecek nesillerimizin eğitiminin temsilcisidir, bu kadar tepki gereksiz , görevli hata yaptıysa uyarırsın, bir sonraki seçimde belki seçilmeye eksin ama o müdür emekli olana kadar hizmet edecek. 4 0 Yanıtla
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