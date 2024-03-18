Son Dakika Didim Haberleri

- 11:26 Aydın Büyükşehir Belediyesi Ramazan İftar Programları Düzenledi
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler'de Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen iftar programına katıldı. Başkan Çerçioğlu, diğer ilçelerde de iftar sofraları kurarak vatandaşları bir araya getirdi.
- 20:49 Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydınlılarla Ramazan İftarında Buluştu
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı ile birlikte Efeler Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen iftarda vatandaşlarla bir araya geldi. Çerçioğlu, paylaşım ayı olan Ramazan'ın bolluk, bereket ve barış getirmesini temenni ederek Aydınlılarla bir arada ramazan sofralarında buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
- 15:07 Didim'de 51 düzensiz göçmen, 3 göçmen kaçakçısı yakalandı
Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir minibüs içerisinde 51 düzensiz göçmen ile birlikte, olayla bağlantılı 3 göçmen kaçakçısı yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, göçmen kaçakçısı şüphelileri tutuklandı.
- 14:25 Didim'de 51 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı yakalandı
Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir minibüs içerisinde 51 düzensiz göçmen ile birlikte, olayla bağlantılı 3 göçmen kaçakçısı yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, göçmen kaçakçısı şüphelileri tutuklandı.
- 13:15 Didim İlçe Jandarma Komutanlığı'nı Ziyaret Eden Minikler Vatan Sevgisi Öğrendi
Aydın'ın Didim ilçesinde bulunan anaokulu öğrencileri, İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti. Ziyaret sırasında minikler, jandarmayı daha yakından tanıdı ve vatan sevgisi konusunda bilgilendirildi. Jandarma ekipleri, ziyaret sonunda miniklere bayrak, dergi, boyama kitabı ve hediyelikler verdi.
- 00:43 Didim'de korkunç kaza: 1 ölü
Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı. Kazada ağır yaralanan bir kişi, hastanede hayatını kaybetti. Ölen kişinin özel bir okulda öğretmenlik yaptığı belirtildi.
- 16 Mar Didim'de trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada, özel bir okulda öğretmenlik yapan Esra Uygur ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Uygur'un eşi polis memuru olarak görev yapıyordu. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
- 16 Mar Didim'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
Aydın'ın Didim ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda gözaltına alınan 2 şüpheli, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Didim Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından yapılan operasyonda 7,20 gram esrar ele geçirildi.
- 16 Mar Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Ana Planı'nı Onayladı
Aydın Büyükşehir Belediyesi, 100'e yakın kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütünün yanı sıra binlerce vatandaştan görüş alarak Aydın'ın ulaşımdaki geleceğine karar verdi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, iki yıllık bir çalışmanın ardından hazırlanan 'Ulaşım Ana Planı'nın Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin onayına sunulduğunu, Aydın'ı Aydınlılarla beraber yönetmeye devam edeceklerini söyledi.
- 16 Mar Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Ana Planı'nı Onayladı
Aydın Büyükşehir Belediyesi, 100'e yakın kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütünün yanı sıra binlerce vatandaştan görüş alarak Aydın'ın ulaşımdaki geleceğine karar verdi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, iki yıllık bir çalışmanın ardından hazırlanan 'Ulaşım Ana Planı'nın Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin onayına sunulduğunu, Aydın'ı Aydınlılarla beraber yönetmeye devam edeceklerinin altını çizdi.
- 13 Mar Didim'de uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor
Aydın'ın Didim ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında vatandaşlara broşür dağıtılarak bilgilendirme yapıldı. Ayrıca UYUMA uygulaması tanıtıldı. Etkinliklerle uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi ve farkındalığın artırılması hedefleniyor.
- 13 Mar Aydın Büyükşehir Belediyesi Ramazan Ayı İftar Programlarına Devam Ediyor
Aydın'da binlerce vatandaş, Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği iftar programlarında bir araya gelmeye devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Ramazan ayının tüm Türkiye'ye bereket, barış ve bolluk getirmesini temenni etti.
- 12 Mar Aydın Büyükşehir Belediyesi Ramazan Ayı İftar Programlarına Devam Ediyor
Binlerce vatandaş, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği iftar programlarında bir araya gelmeye devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Ramazan ayının tüm Türkiye'ye bereket, barış ve bolluk getirmesini temenni etti.
- 12 Mar Didim'de Berber Fiyatlarına Zam Yapıldı
Aydın'ın Didim ilçesinde alınan karar ile berber fiyatlarına yüzde 25 oranında zam yapıldı. Saç traşı 250 TL, Sakal traşı 200 TL olurken damat traşı ise 3 bin TL olarak belirlendi.
- 11 Mar Didim'de Uyuşturucu Operasyonu: 11 Şüpheli Gözaltına Alındı
Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada, uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 5 şüphelinin uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Ayrıca, hırsızlık, kamu görevlisi olarak tanıtma, basit yaralama ve icra suçlarından aranan 6 şüpheli de yakalandı. Toplamda 11 şüpheli gözaltına alındı ve adli süreç devam ediyor.
- 10 Mar Didim'de 47 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı
Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Yunanistan'a deniz yoluyla geçmeye çalışan 47 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı. Operasyonda göçmen kaçakçılığında kullanılan birçok malzeme ele geçirildi. Göçmenler Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, organizatörler tutuklandı.
- 08 Mar Aydın'da terör örgütü propagandası yapan 6 şüpheli yakalandı
Aydın'ın Didim, Nazilli ve Yenipazar ilçelerinde terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 6 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Operasyonlar kapsamında Didim ve Nazilli'de TKP/ML propagandası yapmak suçundan 3 şüpheli, Efeler, Kuşadası ve Yenipazar ilçelerinde ise PKK/KCK propagandası yapmak suçundan 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli süreç devam ediyor.
- 08 Mar Didim'de 35 Öğrenci Velisi Uyuşturucuyla İlgili Bilgilendirildi
Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 35 öğrenci velisi polis ekipleri tarafından bilgilendirildi. Didim Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından düzenlenen eğitimde velilere 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi hakkında bilgiler verildi ve broşürler dağıtıldı. Ayrıca UYUMA uygulaması hakkında da bilgilendirme yapıldı.
- 06 Mar Aydın'da Yunanistan tarafından geri itilen 51'i çocuk 115 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aydın'ın Didim ve Kuşadası açıklarından Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere yönelik Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Şubat ayı içerisinde toplam 115 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler sağlık kontrollerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
- 06 Mar Didim'de Hazine Arazisine İzinsiz Yer Açan Şahıs Yakalandı
Aydın'ın Didim ilçesinde, Akköy Mahallesi'nde S.Y. isimli şahıs tarafından M.Ş. adına ait hazine arazisinde izinsiz yer açıldığı tespit edildi. Şahıs hakkında tutanak düzenlenerek ilgili kurumlara gönderildi.
- 05 Mar Didim'de Uyuşturucu Operasyonu: Evde Özel Düzeneklerle Yetiştirilen Uyuşturucu Maddeler Ele Geçirildi
Aydın'ın Didim ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, evdeki oda içerisine kurulan özel düzeneklerle uyuşturucu madde yetiştiren 2 şahıs gözaltına alındı. Operasyonda, kenevir bitkisi yetiştirmek için kullanılan 4 adet led ışık düzeneği, 1 adet elektrikli fan, 0.92 gram esrar maddesi, 1 adet esrar öğütme aparatı ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
- 05 Mar Didim'de 20 düzensiz göçmen hareketli lastik bot içerisinde kurtarıldı
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan hareketli lastik bot içerisinde 20 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
- 04 Mar Aydın'da Hazine Arazisine İzinsiz Yer Açan Şahıslar Yakalandı
Aydın'ın Didim ilçesinde bir hazine arazisine izinsiz olarak yer açan şahıslar jandarmaya tarafından yakalandı. Olay, Akyeniköy Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Şüpheli şahıslar tutanak tutulduktan sonra bölgeden men edildi.
- 04 Mar Didim'de yapılan operasyonda 7 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
Aydın'ın Didim ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda, 7 kök kenevir bitkisi, esrar maddesi ve bitki yetiştirme malzemeleri ele geçirildi. Operasyon sonucunda bir şüpheli yakalandı ve adli işlem başlatıldı.
- 04 Mar Didim'de Teknede Rahatsızlanan Kişi Sahil Güvenlik Tarafından Tahliye Edildi
Aydın'ın Didim ilçesinde özel teknede rahatsızlanan bir kişi, sahil güvenlik ekipleri tarafından tahliye edildi. Sahil güvenlik ekipleri, teknede bulunan kişiyi tıbbi tahliye yaparak sağlık ekiplerine teslim etti.
- 03 Mar Aydın'da Aranan 2 Şüpheli Yakalandı
Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan ve hapis cezası bulunan 2 şüpheli şahıs, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Kuşadası'nda bir kişiyi fuhuşa teşvik etmek suçundan aranan C.S. ve Didim'de hırsızlık suçundan aranan H.C.M. isimli şüpheliler, gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- 02 Mar Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Marmaris Körfezi'nde balçık temizleme çalışmalarına başlayacak
Aydın Ayaydın, Marmaris ve Fethiye koylarının balçık dolmuş halini gördüğünü belirterek, Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla bakanlıkların bölge için çalışma başlattığını ve iki gemi görevlendirildiğini söyledi. Gemiler, Marmaris ve Fethiye koylarında dip taraması yapacak ve elde edilecek bulgularla temizleme yöntemi belirlenecek. Ayaydın, Marmaris ve Fethiye körfezlerinin temizlenmesi için mücadele edeceğini belirtti.
- 02 Mar Aydın'da Terör Örgütü Propagandası Yapan 6 Şüpheli Yakalandı
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçundan aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Didim ilçesinde TKP/ML propagandası yapmak suçundan 1, Efeler, Didim, Germencik ve Söke ilçelerinde PKK/KCK propagandası yapmak suçundan 5 olmak üzere toplam 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.
- 02 Mar Didim'de Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. İ.D. (60) idaresindeki otomobil, Milas-Söke kara yolunda bariyerlere çarptı. Olayın ardından sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri kaza yerine sevk edildi. Yapılan incelemede, kazada araçtaki Güllü D'nin (53) hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralanan sürücü ve araçtaki T.D. (30) ise Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
- 29 Şub Didim'de işlenen cinayetin zanlısı tutuklandı
Aydın'ın Didim ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen cinayetin zanlısı, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak tutuklandı. Cinayetin ardından kaçan S.K, polis tarafından saklandığı yerde bulundu ve gözaltına alındı. Şüpheli, yapılan işlemlerin ardından hakimlikçe tutuklandı.
- 29 Şub Didim'de pompalı tüfekle adam öldüren şüpheli tutuklandı
Aydın'ın Didim ilçesinde Osman Durmaz'ı pompalı tüfekle öldüren Serhat Kılıç, emniyetin yaptığı operasyonla yakalanmasının ardından sevk edildiği adliyede mahkeme tarafından tutuklandı. Olayın detayları ve tutuklama süreci hakkında bilgi verildi.
- 29 Şub Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belediyecilikte bizimle yarışacak kimse yok"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın mitinginde yaptığı konuşmasında, "Her partiye, her adaya saygı duyuyorum ama belediyecilikte bizimle yarışacak kimse yok" dedi.
- 29 Şub Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ekonomisi yüzde 4,5 büyüdü
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ekonomisinin geçen yıl yüzde 4,5 büyüyerek önemli bir başarıya imza attığını söyledi. Erdoğan, Aydın mitinginde yaptığı konuşmada, kentte yapılan altyapı çalışmalarını ve tarımsal hibe desteğini anlattı. Ayrıca, doğal gaz arzının Didim'e de sağlanacağını belirtti.
- 27 Şub Didim'de silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti
Aydın'ın Didim ilçesinde, Çamlık Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Osman Durmaz isimli bir kişi silahla vurularak hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olay yerine gelerek inceleme başlattı ve şüphelinin S.K. olduğunu belirledi. Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
- 27 Şub Mustafa Savaş, Didim'de halkla buluştu
Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, Didim'de seçim çalışmaları kapsamında halkla bir araya geldi ve başarı hikayesi yazacaklarını belirtti.
- 27 Şub Didim'de tartışma sonucu tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti
Aydın'ın Didim ilçesinde, bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışma sonucu Osman Durmaz tüfekle vuruldu. Durmaz, olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli firar etti ve polis ekipleri tarafından aranıyor.
- 27 Şub Aydın'ın Efeler İlçesi Türkiye'nin 21 ilini geride bıraktı
Aydın'ın Efeler ilçesi, 308 bin 39 kişilik nüfusuyla Türkiye'nin 21 ilini solladı. Aydın'ın en fazla nüfusa sahip ilçesi olan Efeler, 151 bin 250 erkek ve 156 bin 789 kadın olmak üzere toplamda 308 bin 39 kişiden oluşuyor. Aydın'ın en az nüfusa sahip ilçesi ise Karpuzlu oldu. Aydın'ın diğer ilçelerinin nüfusları da açıklandı.
- 27 Şub Aydın'da Polis Ekipleri 165 Vatandaşa 'En İyi Narkotik Polisi Anne' Eğitimi Verdi
Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen madde kullanımını önlemeye yönelik UYUMA ve En İyi Narkotik Polisi Anne eğitimleri kapsamında, Didim Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından 165 kişiye eğitim verildi. Eğitimlerde broşür dağıtımı yapılarak, UYUMA uygulaması hakkında bilgi verildi.
- 24 Şub Magnesia Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Görkem Kökdemir, Antalya'da 'Magnesia kazıları ve Zeus Tapınağı' başlıklı konferans verdi.
Magnesia Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Görkem Kökdemir, Antalya'da gerçekleştirilen bir konferansta, 2021 yılında Aydın'ın Germencik ilçesindeki Magnesia Antik Kenti'nde bulunan Zeus Tapınağı hakkında bilimsel sonuçları paylaştı. Kökdemir, tapınaktaki 'Sosipolis' kültü ve sıfatının anlamını açıkladı ve tapınağın ayağa kaldırılmasıyla ilgili projelerin hayata geçirildiğini belirtti. Ayrıca, Magnesia'nın turizm potansiyeli yüksek merkezlere olan yakınlığıyla yeni bir turizm rotası oluşturulabileceğini vurguladı.
- 23 Şub Didim'de uyuşturucu kullanan 5 şüpheli tespit edildi, 6 şüpheli yakalandı
Aydın'ın Didim ilçesinde yapılan kontrollerde 5 şüphelinin uyuşturucu kullandığı belirlenirken, çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli de yakalandı. Didim İlçe Jandarma Komutanlığı'nın faaliyetleri aralıksız devam ediyor.
- 23 Şub Aydın'da U16 Kızlar Basketbol Bölge Şampiyonası Tamamlandı
Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından koordine edilen, Türkiye Basketbol Federasyonu alt yapı faaliyetleri programı kapsamında düzenlenen U16 Kızlar Basketbol Bölge Şampiyonası Aydın'ın ev sahipliğinde tamamlandı. Şampiyonaya Didim Sportek(Aydın), ESA Bodrum(Muğla), İzmir Fundamental(İzmir) ve Afyon Çimentospor (Afyon) takımları katıldı. U16 Kızlar Basketbol Bölge Şampiyonasını İzmir Fundamental birinci olarak tamamladı.
- 22 Şub Aydın'da Okullar Arası Yıldız Futbol İl Birinciliği Müsabakaları Heyecan Dolu Anlara Sahne Oldu
Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Okullar Arası Yıldız Erkekler ve Kızlar Futbol İl Birinciliği Müsabakaları, genç sporcuların rekabetini sergilediği heyecan dolu anlara sahne oldu. Erkekler kategorisinde Efeler Ortaokulu birinci olurken, kızlar kategorisinde ise Söke Savuca Ortaokulu birincilik kürsüsüne çıktı. Ödül töreninde dereceye giren takımlara madalya ve kupaları takdim edildi.
- 20 Şub U16 Kızlar Basketbol Bölge Şampiyonası Aydın etabı başladı
Türkiye Basketbol Federasyonu alt yapı faaliyetleri programında yer alan ve Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen U16 Kızlar Basketbol Bölge Şampiyonası, Aydın ilinin ev sahipliğinde başladı. İlk gün maçlarında ESA Bodrum ile İzmir Fundamental ve Didim Sportek ile Afyon Çimentospor karşı karşıya geldi. Şampiyona, Aydın, Muğla, İzmir ve Afyon illerinden gelen 4 takımın mücadelesiyle devam edecek.
- 20 Şub Didim'de 'En iyi narkotik polisi anne' projesiyle 19 veliye eğitim verildi
Aydın'ın Didim ilçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından 'En iyi narkotik polisi anne' projesi kapsamında 19 veliye bilgilendirme eğitimi verildi. Etkinlikte madde bağımlılığı konusunda bilgilendirme yapıldı ve UYUMA uygulaması hakkında bilgi verildi.
- 20 Şub CHP Didim İlçe Başkanı ve Yönetimi İstifa Etti
CHP Didim İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz, genel merkez tarafından gösterilen ilçe belediye başkanı adayının ilçe teşkilatıyla birlikte hareket etmediğini savunarak, ilçe yönetimi olarak görevlerinden istifa ettiklerini bildirdi. Yılmaz, adayların belirlenmesi sürecinde ön seçim talep etmelerine rağmen bu konuda bir sonuç alamadıklarını ve verilen sözlerin yerine getirilmediğini ifade etti.
- 20 Şub CHP Didim İlçe Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri İstifa Etti
Aydın'ın Didim ilçesinde CHP İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri toplu olarak istifa etti. Yılmaz, istifa nedenini basın açıklamasında açıkladı.
- 20 Şub Didim Halk Eğitim Merkezi, UNESCO Konferansında Türkiye'yi Temsil Etti
Aydın'ın Didim İlçe Halk Eğitimi Merkezi, Abu Dhabi'de düzenlenen UNESCO konferansında Türkiye'yi temsil etti. Didim Halk Eğitim Merkezi Yiyecek-İçecek Hizmetleri Öğretmeni Düriye Gönen Kaya, yan etkinlik bildirisi sunmak üzere davet edildi. Didim Yerel Halk Mutfağı ve Akdeniz Beslenmesi tanıtıldı. Panelde kültürel mirasın eğitime entegrasyonu ve teknolojinin önemi vurgulandı.
- 19 Şub Didim Kaymakamı Apollon Tapınağı'nın yanındaki tarihi binanın restorasyonunu inceledi
Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Apollon Tapınağı'nın yanında bulunan tarihi binanın restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. 2020 yılında yaşanan şiddetli yağışlar sonucu kısmen yıkılan binanın restorasyonu 3 yıl sonra başladı. Binanın Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Hazineye devredildiği ve Aydın Valiliği'ne bağlı Yatırım, İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'na devredildiği bildirildi. Restorasyon çalışmaları Aydın Valiliği tarafından başlatıldı ve mahalle sakinleri memnuniyetlerini dile getirdi. Kaymakam Kuruca, Knuckfuss Evi'nin restorasyonu hakkında yetkililerden bilgi aldı.
- 16 Şub Didim'de düzenlenen Okullar Arası Genç Kız-Erkek Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası sona erdi
Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen Okullar Arası Genç Kız-Erkek Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası, üç gün boyunca nefes kesen mücadelelere sahne oldu. İstanbul'dan Özel Sultangazi Birikim Anadolu Lisesi genç erkekler kategorisinde birinci olurken, Tokat'tan Özel Pınar Koleji Anadolu Lisesi genç kızlar kategorisinde birincilik elde etti. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
- 15 Şub İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: 'İspatlarsanız politikayı bırakırım'
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisinin ve birinci derece akrabalarının hiçbir şekilde herhangi bir belediye ile iş veya para ilişkisi olmadığını belirterek, 'Yurtdışında şirketimiz yok, belediye ve bakanlarla ilişkilerimiz yok. İspatlarsanız politikayı bırakırım. Şantajın dışında olabilmek çok önemli' dedi.
- 15 Şub Meral Akşener: Kendi ve ailesinin belediye ile ilişkisi yok
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisinin ve birinci derece akrabalarının hiçbir şekilde herhangi bir belediye ile iş veya para ilişkisi olmadığını belirtti. Akşener, şantajın dışında olmanın önemine vurgu yaparak, politikayı bırakacağını söyledi.
- 14 Şub Bakan Ersoy: Ören yerlerin tamamını gece müzeciliği kapsamına alıyoruz (2)
'HUKUKİ SÜREÇLER PROJELERİ YAVAŞLATIYOR'Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aydın programının devamında Didim ilçesinde geçti.
- 14 Şub Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Didim'de Turizm Sektör Toplantısına Katıldı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aydın'a yaptığı ziyaret kapsamında Didim'de turizm sektör toplantısına katıldı. Toplantıda, Didim'in turizm potansiyeli ve turizm master planının önemi üzerine konuşmalar yapıldı.
- 14 Şub Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmi krizlere karşı bağışık hale getirmek için ürün ve turist çeşitliliğini artırmaya çalışıyor
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Didim Ticaret Odası'nda turizm temsilcileriyle bir araya gelerek turizmi krizlere karşı bağışık hale getirmek için ürün ve turist çeşitliliğini zenginleştirmeye çalıştıklarını belirtti. Ersoy, Ege'nin turizm potansiyelinin doğru planlamalarla devreye alınması için Ege Turizm Merkezleri projelerini geliştirdiklerini ve turizm projelerinin siyasi bakış açılarıyla değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın ülkenin tanıtımını yaptığını ve turizmde ürün ve misafir çeşitliliği sağlayarak sektörü krizlere karşı bağışık hale getireceklerini ifade etti.
- 13 Şub Didim'de Okullar Arası Gençler Masa Tenisi Türkiye Birinciliği Müsabakaları Başladı
Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Didim'de düzenlenen Okullar Arası Gençler Masa Tenisi Türkiye Birinciliği Müsabakaları başladı. Erkekler ve Kızlar kategorilerinde toplamda 48 takım ve 190 sporcu mücadele edecek.
- 13 Şub CHP'nin MYK Toplantısında 3'ü büyükşehir 5 il ve 15 ilçedeki adayları netleşti
Cumhuriyet Halk Partisi'nin Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) ikinci toplantısı sona erdi. Ordu, Malatya ve Kayseri Büyükşehir Belediyeleri dahil 5 ilin başkan adaylarını netleştiren CHP, İstanbul'un 10 ilçesinin de aralarında bulunduğu 15 ilçeden çıkaracağı isimlere de karar verdi.
- 13 Şub Aydın'da CHP'nin Didim ve Germencik Belediye Başkan Adayları Belli Oldu
Aydın'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Didim ve Germencik ilçelerinin belediye başkan adayları Hatice Gençay ve Burak Zencirci olarak belirlendi.
- 12 Şub Aydın'da Mahalli İdareler Seçimleri İçin Seçmen Sayısı Arttı
31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri için Aydın'da 882 bin 124 seçmenin oy kullanması beklenirken, geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen genel seçimlere göre Aydın'da seçmen sayısı yaklaşık yüzde 1 oranında artış gösterdi.
- 11 Şub Didim'de trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Fırat Arslan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
- 11 Şub Didim'de jandarma ekipleri yayalara ve araç sürücülerine eğitim verdi
Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Akbük Mahallesi'nde 21 araç sürücüsü ve 35 yayaya 'öncelik hayatın, öncelik yayanın' projesi doğrultusunda eğitim verildi.
- 08 Şub Didim Kültür Merkezi İnşaatı Denetlendi
Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Didim Kültür Merkezi'nin inşaat faaliyetlerini yerinde inceledi. Başkan Atabay, çalışmalar hakkında bilgi aldı ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkürlerini iletti.
- 08 Şub Didim'de 23 kaçak göçmen ve 3 organizatör yakalandı
Didim ilçesinde yapılan operasyonda, yurt dışına kaçma hazırlığı yapan 23 kaçak göçmen ile 3 organizatör, İHA ile tespit edilerek yakalandı. Operasyonda bir tekne, bir lastik bot, benzin ve şişirme pompaları ele geçirildi.
- 08 Şub Aydın'da İHA destekli operasyonda 23 düzensiz göçmen ve 3 organizatör yakalandı
Aydın'ın Didim ilçesinde gerçekleştirilen İHA destekli operasyonda, deniz kenarında bulunan makilik alanda gizlenmiş 23 düzensiz göçmen ve 3 organizatör yakalandı. Operasyonda göçmen kaçakçılığında kullanılan tekne, bot, benzin ve şişirme pompaları ele geçirildi. Yakalanan göçmenlerin Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği belirtildi.
- 04 Şub AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Aydın İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Aydın İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, şehirleri lokomotif haline getirecek projeleri gerçekleştirecek yöneticilerin iş başına gelmesi gerektiğini belirtti. Ala, Türkiye'nin daha da ileriye gitmek istediklerini ve bunu başaracak olanın vatandaşların iradesi olduğunu vurguladı. Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mustafa Savaş ise Aydın'ı hak ettiği hizmetlere kavuşturmak için çalışacaklarını söyledi.
- 04 Şub Aydın'da Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtıldı
Aydın'da Cumhur İttifakı'nın büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Aydın şehrinin geleceği için başta Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş olmak üzere Cumhur İttifakının belediye başkan adaylarını halka emanet etti.
- 04 Şub Muğlaspor Didim Belediyespor ile berabere kaldı
Bölgesel Amatör Lig 5. Grup ikinci devre ilk karşılaşmasında Muğlaspor, Didim Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı. Maçta sarı kartlar da çıktı.
- 01 Şub Söke'de otomobil ile traktör çarpıştı: 5 yaralı
Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile traktör çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- 31 Oca Aydın'da Yunanistan tarafından geri itilen 124 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aydın'ın Didim ve Kuşadası açıklarından Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere yönelik Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Ocak ayında toplam 124 düzensiz göçmen kurtarıldı. Yeni yılın ilk ayında meydana gelen 4 olayda kurtarılan göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
- 29 Oca Didim'de apartmana giren hırsızlar çift ayakkabı çaldı
Aydın'ın Didim ilçesinde bir apartmana giren iki hırsız, bir çift ayakkabı çaldı. Olay anı güvenlik kameralarınca görüntülendi. Hırsızlar, yüzlerini maske ile kapatarak apartmana girdi ve bir dairenin önündeki ayakkabıyı çaldı. Ayakkabıyı çalan hırsız, yanındaki arkadaşına vererek apartmandan ayrıldı. Daire sahipleri, olay anına ait görüntüleri paylaşarak tepkilerini dile getirdi.
- 29 Oca Ayakkabı hırsızları kameralara yakalandı
Aydın'ın Didim ilçesinde bir apartmana giren iki hırsız, bir çift ayakkabı çaldı. Olay anı güvenlik kameralarınca görüntülendi. Hırsızlar, yüzlerini maske ile kapatarak ayakkabıyı çaldıktan sonra apartmandan ayrıldı. Daire sahipleri ise olay anına ait görüntüleri paylaştı.
- 27 Oca Karacasu'da Mustafa Büyükyapıcı'nın Adaylığı Heyecan Yarattı
Karacasu önceki dönem Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı'nın yeniden aday olarak açıklanması ilçede heyecana neden oldu. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçiolu, Karacasu'da Büyükyapıcı'nın hizmetlerine kaldığı yerden devam edeceğini belirterek 'Kazanacağına inanıyoruz. Başarılar diliyoruz' dedi.
- 27 Oca Yeniden Refah Partisi, Pozantı Belediye Başkan Adayını Açıkladı
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, eski MHP'li Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay'ı partilerinin Pozantı Belediye Başkan Adayı olarak duyurdu. Erbakan, Çay'a rozet takarak desteğini gösterdi. Yeniden Refah Partisi, 31 Mart Mahalli ve İdari Seçimleri için toplamda 74 belediye başkan adayını açıkladı.
- 27 Oca Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, eski MHP'li Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay'ı aday olarak kabul etti
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, eski MHP'li Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay'ı partilerinin Pozantı Belediye Başkan Adayı olarak duyurdu. Erbakan, aday tanıtım toplantısında toplamda 74 belediye başkan adayını açıkladı.
- 27 Oca Aydın'da 7 şüpheli kıskıvrak yakalandı
Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 4'ü hüküm giyerken, 1'i tutuklandı ve 2'si serbest bırakıldı.
- 25 Oca Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Didim Belediye Başkanını Ziyaret Etti
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'ı ziyaret etti. Ziyarette, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Kültür Merkezi inşaatı ve yeni projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Çerçioğlu ve Atabay, Didim'de kurulan çarşamba pazarını ziyaret ederek pazarcı esnafına hayırlı işler diledi. Vatandaşlarla bir araya gelerek dilek, istek ve önerilerini dinleyen başkanlar, sosyal destek projeleriyle vatandaşların yanında olacaklarını ve Didim'e değer katacaklarını belirtti. Pazar yerinde esnafa ve vatandaşlara pilav dağıtıldı.
- 25 Oca Didim'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda uyuşturucu madde, nakit para, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
- 25 Oca Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke'de vatandaşlarla buluştu
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke'de Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan ile pazaryerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlar, yapılan yatırımlardan dolayı Çerçioğlu'na teşekkür etti.
- 25 Oca Aydın'da Pazar Ziyareti: Vatandaşlar Yüksek Fiyatlardan Şikayetçi
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan ile birlikte Söke pazaryerinde vatandaşlarla buluştu. Emekli bir vatandaş, geçim sıkıntısını dile getirerek pazarda yüksek fiyatlarla satılan ürünlere dikkat çekti. Pazar esnafı ise maliyetlerin yüksekliğinden şikayet ederek destek talebinde bulundu. Vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yanlarında olduğunu belirterek teşekkür etti.
- 24 Oca Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Didim'de Vatandaşlarla Buluştu
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ile birlikte Didim'de vatandaşlarla buluştu. Çerçioğlu, yapılan yatırımların önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceğini belirtti. Vatandaşlar ise geçim sıkıntısı ve yüksek fiyatlar konusunda şikayetlerini dile getirdi. Çerçioğlu ise ihtiyaç sahibi vatandaşlara desteklerinin süreceğini vurguladı.
- 24 Oca Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Didim'de Şehitler İçin Pilav Hayrına Katıldı
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Didim'de düzenlenen pilav hayrına katıldı ve ardından pazar yerini gezerek vatandaşlarla ve pazarcı esnafıyla sohbet etti. Çerçioğlu'na Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay da eşlik etti. Didimliler, Çerçioğlu'na büyük ilgi gösterdi.