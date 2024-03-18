Son Dakika Didim Haberleri

25 Oca 25 Oca

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Didim Belediye Başkanını Ziyaret Etti

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'ı ziyaret etti. Ziyarette, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Kültür Merkezi inşaatı ve yeni projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Çerçioğlu ve Atabay, Didim'de kurulan çarşamba pazarını ziyaret ederek pazarcı esnafına hayırlı işler diledi. Vatandaşlarla bir araya gelerek dilek, istek ve önerilerini dinleyen başkanlar, sosyal destek projeleriyle vatandaşların yanında olacaklarını ve Didim'e değer katacaklarını belirtti. Pazar yerinde esnafa ve vatandaşlara pilav dağıtıldı.