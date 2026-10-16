Aydın Didim'deki otel operasyonunda 14 kaçak göçmen gözaltına alındı, 8'i tutuklandı - Son Dakika
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Aydın Didim'deki otel operasyonunda 14 kaçak göçmen gözaltına alındı, 8'i tutuklandı

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Aydın Didim\'deki otel operasyonunda 14 kaçak göçmen gözaltına alındı, 8\'i tutuklandı
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Aydın Didim'de jandarmanın otele düzenlediği operasyonda 14 kaçak göçmen ile otel sahibi ve çalışanı gözaltına alındı. Pasaportları sahte olan 8 kaçak göçmen ile otel sahibi ve çalışanı tutuklandı, diğer 6 kaçak göçmen GÖKSEM'e gönderildi.

AYDIN'ın Didim ilçesinde jandarmanın bir otele düzenlediği operasyonda, 14 kaçak göçmen ile turistik işletmenin sahibi ve çalışanı gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kaçak göçmenlerden 8'i ile otel sahibi ve çalışanı tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ile Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları ortak çalışmayla Akbük Mahallesi'nde bulunan bir otelde kaçak göçmenlerin kaldığı bilgisine ulaştı. Didim Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, 10 Ekim günü otele operasyon düzenledi. Operasyonda 14 düzensiz göçmen ile otelin sahibi E.K. (51) ve otel çalışanı Y.A. (40) adlı kadın gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kaçak göçmenlerden pasaportları sahte olan 8'i ile E.K. ve Y.A çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Diğer 6 kaçak göçmen ise sınır dışı edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) gönderildi.

Kaynak: DHA
3. SayfaGöçmenGüncelDidimAydınSon Dakika

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SON DAKİKA: Aydın Didim'deki otel operasyonunda 14 kaçak göçmen gözaltına alındı, 8'i tutuklandı - Son Dakika
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