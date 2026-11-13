Aydın Didim'de 10 kaçak göçmen yakalanırken 3 organizatör tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Aydın Didim'de 10 kaçak göçmen yakalanırken 3 organizatör tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın Didim\'de 10 kaçak göçmen yakalanırken 3 organizatör tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda yakalanan 5'i çocuk 10 kaçak göçmen, sınır dışı işlemleri için GÖKSEM'e gönderildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 organizatör ise çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

AYDIN'ın Didim ilçesindeki makilik alanda 5'i çocuk 10 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Olaya ilişkin gözaltına alınan 3 organizatör tutuklandı.

Mersindere Mahallesi'ndeki makilik alanda, 11 Kasım saat 01.00 sıralarında Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-092) tarafından bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Bölgeye denizden Sahil Güvenlik Botu (TCSG-21), karadan da Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler, makilik alandaki 5'i çocuk toplam 10 kaçak göçmeni yakaladı. Olayla bağlantılı organizatör oldukları değerlendirilen A.Ö. (48), M.S.T. (51) ve H.J.'yi (36) de gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. 10 kaçak göçmen ise sınır dışı edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) gönderildi.

Kaynak: DHA
Göçmen KaçakçılığıYerel HaberlerSahil GüvenlikGüvenlik3. SayfaGüncelGöçmenÇocukDidimAydınSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

85 bin liralık kira 324 bine çıktı: Oğuzhan Koç karara itiraz etti 85 bin liralık kira 324 bine çıktı: Oğuzhan Koç karara itiraz etti
Havuz hayaliyle başladı, milyonluk servetle bitti Hepsi ona kaldı Havuz hayaliyle başladı, milyonluk servetle bitti! Hepsi ona kaldı
AVM’de kadınlara saldırdı Karşısına çıkan genç tek yumrukla yere serdi AVM'de kadınlara saldırdı! Karşısına çıkan genç tek yumrukla yere serdi
ABD’de İran korkusu Trump’ın adamları birer birer askeri üslere taşınıyor ABD'de İran korkusu! Trump'ın adamları birer birer askeri üslere taşınıyor
Şehit pilotlarımızın son çabası ortaya çıktı Büyük faciayı önlemişler Şehit pilotlarımızın son çabası ortaya çıktı! Büyük faciayı önlemişler
Kuzey Kore 78 yıllık bayrağını değiştirdi: Yıldız kaldı, ölçü değişti Kuzey Kore 78 yıllık bayrağını değiştirdi: Yıldız kaldı, ölçü değişti
Mağlubiyetin ardından bir kötü haber daha Milli yıldız Fransa maçında yok Mağlubiyetin ardından bir kötü haber daha! Milli yıldız Fransa maçında yok
11:11
Cemre Baysel sonunda itiraf etti Milli futbolcuyla aşk yaşıyor
Cemre Baysel sonunda itiraf etti! Milli futbolcuyla aşk yaşıyor
10:57
İspanyollar Arda Güler’i yere göğe sığdıramadı Messi ve Beckham dediler
İspanyollar Arda Güler'i yere göğe sığdıramadı! Messi ve Beckham dediler
10:54
Altın fiyatlarında sürpriz dönüş Dev bankalar tahminlerini peş peşe güncelledi
Altın fiyatlarında sürpriz dönüş! Dev bankalar tahminlerini peş peşe güncelledi
10:46
Koleksiyonu ortaya çıktı İşçilere tazminatı çok gören patronunun lüks sevdası
Koleksiyonu ortaya çıktı! İşçilere tazminatı çok gören patronunun lüks sevdası
10:36
Şehitler Köprüsü’nde hareketli anlar Silahıyla aracın üzerine çıktı, polis alarmda
Şehitler Köprüsü'nde hareketli anlar! Silahıyla aracın üzerine çıktı, polis alarmda
10:19
TFF resmen açıkladı Milli futbolcu kamptan ayrıldı
TFF resmen açıkladı! Milli futbolcu kamptan ayrıldı
09:30
Şehit pilotlarımızın son çabası ortaya çıktı Büyük faciayı önlemişler
Şehit pilotlarımızın son çabası ortaya çıktı! Büyük faciayı önlemişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 11:14:41. #.0.3#
SON DAKİKA: Aydın Didim'de 10 kaçak göçmen yakalanırken 3 organizatör tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android