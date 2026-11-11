Didim\'de 300 çam fidanı, Aydın genelinde 10 bin fidan hedefiyle toprakla buluştu

11 Kasım Milli Ağaçlandırma günü dolayısıyla Aydının Didim ilçesinde 300 çam fidanı toprakla buluşurken, etkinliğe öğrencilerin de ilgi gösterdiği görüldü.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Aydın genelinde 10 bin fidan toprakla buluşturulacağı açıklanırken, 300 çam fidanı Didim'de toprakla buluştu. Her yıl "Geleceğe Nefes, Cumhuriyete Nefes" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlik Altınkum Mahallesi'nde bulunan Gevrek mevkiinde gerçekleştirildi. Gerçekleşen fidan dikimine Didim Kaymakamı Mesut Çoban, Didim Garnizon Komutanı Ali Yeler, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, kamu kurum amirleri, bazı siyasi parti temsilcileri ve STK temsilcileri, bazı okulların yönetim kadroları ile öğrenciler katıldı. Kaymakam Çoban öğrencilerle birlikte fidan dikimi yaparak, fidan dikiminin de inceliklerini paylaştı.

Etkinlik kapsamında katılımcılar fidanları toprakla buluşturarak, geleceğe nefes oldu. Etkinlik sonunda hatıra fotoğraf çekinildi.