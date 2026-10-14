Aydın\'ın ilçelerindeki operasyonda yakalanan 3 terör örgütü üyesinden 2\'si tutuklandı

Aydın'ın üç ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 3 terör örgütü üyesi yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından "dini istismar eden terör örgütünün faaliyetlerinin" önlenmesi ve takibine yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında Didim, Söke ve Çine ilçelerinde üç adrese yapılan eş zamanlı operasyonda Ç.A., R.G. ve M.E.C., 'terör örgütüne üye olma ve terör örgütünün propagandasını yapma suçundan gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, toplama kararı bulunan çok sayıda kitap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Ç.A. isimli şahıs Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakılırken, R.G. ve M.E.C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.