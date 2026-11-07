Urla, Seferihisar ve Didim açıklarında 62 düzensiz göçmen yakalandı, 29'u kurtarıldı - Son Dakika
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Urla, Seferihisar ve Didim açıklarında 62 düzensiz göçmen yakalandı, 29'u kurtarıldı

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Sahil Güvenlik ekipleri İzmir'in Urla ve Seferihisar ile Aydın'ın Didim açıklarında 62 düzensiz göçmeni yakaladı, denizde mahsur kalan 29 düzensiz göçmeni kurtardı. Kurtarılanlar arasında 1 çocuk da bulunurken, göçmenler il göç idaresi müdürlüklerine teslim edildi.

Sahil Güvenlik ekipleri, İzmir'in Urla ve Seferihisar ilçeleri ile Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında 62 düzensiz göçmeni yakaladı, denizde mahsur kalan 29 düzensiz göçmeni kurtardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, mobil kıyı gözetleme aracı tarafından Urla ilçesi açıklarında hareketli lastik bot tespit edilmesi üzerine bölgeye insansız hava aracı, gemi ve botlar sevk edildi. Durdurulan lastik bottaki 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Seferihisar ilçesi açıklarında ise motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan lastik botun yeri belirlendi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik gemisi ve botu tarafından lastik bottaki 1'i çocuk 29 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında da mobil kıyı gözetleme aracı ile tespit edilen hareketli lastik bot, Sahil Güvenlik ekiplerince durduruldu. Ekipler, bottaki 1'i çocuk 42 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından il göç idaresi müdürlüklerine teslim edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Urla, Seferihisar ve Didim açıklarında 62 düzensiz göçmen yakalandı, 29'u kurtarıldı - Son Dakika
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