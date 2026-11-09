Aydın Didim\'de lastik bottaki 42 düzensiz göçmen mobil kıyı aracıyla yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde mobil kıyı gözatleme aracı tarafından tespit edilen 42 düzensiz göçmen yakalandı.

Didim'de görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-483) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (KB-100, KB-51) tarafından hareketli lastik bot durdurulurken, içerisindeki 42 düzensiz göçmen (beraberinde 1 çocuk) yakalandı. Yakalanan göçmenler geri gönderme merkezine gönderildi.