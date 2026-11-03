Aydın\'ın üç ilçesinde kaçak alkol operasyonunda 5 kişi yakalandı

Aydın'ın üç ilçesinde kaçak alkol operasyonunda 5 kişi yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Efeler, Didim ve Kuşadası ilçelerinde düzenlenen kaçak alkol operasyonlarında 5 kişi yakalandı. Aramalarda 56 litre etil alkol, 28 litre alkollü içki, 10 aroma kiti ve 52 bandrol ele geçirildi; yakalananlar hakkında 5607 sayılı Kanun'a muhalefetten işlem yapıldı.
Aydın'ın Efeler, Didim ve Kuşadası ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda çok miktarda kaçak alkol ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından "Kaçakçılık Faaliyetlerinin" önlenmesi ve takibine yönelik olarak Efeler, Didim ve Kuşadası ilçelerinde 5 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda; 56 litre etil alkol, 28 litre alkollü içki, 10 adet alkollü içki yapımında kullanılan aroma kiti, 52 adet bandrol ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 5 şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan işlem yapıldı.
Kaynak: İHA
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