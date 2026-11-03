Aydın Didim\'de yol izin belgesi sahte çıkan 4 yabancı uyruklu cezaevine gönderildi

Aydın Didim'de yol izin belgesi sahte çıkan 4 yabancı uyruklu cezaevine gönderildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Didim ilçesindeki Akbük Uygulama noktasında durdurulan şehirlerarası otobüsteki 4 yabancı uyruklu şahsın yol izin belgelerinin sahte olduğu belirlendi. Resmi Belgede Sahtecilik suçundan işlem yapılan 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Aydın'ın Didim ilçesinde sahte yol izin belgesi ile seyehat eden 4 yabancı uyruklu şahıs tutuklandı.
Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretinin" önlenmesi ve takibine yönelik, Akbük Uygulama noktasında durdurulan şehirlerarası yolcu otobüsünde 4 yabancı uyruklu şahıs olduğu görüldü. Yapılan incelemelerde yabancı uyruklu şahısların yol izin belgelerinin sahte olduğu tespit edildi. Haklarında Resmi Belgede Sahtecilik suçundan işlem yapılan yabancı uyruklu 4 şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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