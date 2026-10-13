Aydın'ın Didim açıklarında arızalanan teknedeki 3'ü çocuk 17 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Aydın'ın Didim açıklarında arızalanan teknedeki 3'ü çocuk 17 kaçak göçmen kurtarıldı

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Aydın\'ın Didim açıklarında arızalanan teknedeki 3\'ü çocuk 17 kaçak göçmen kurtarıldı
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Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 3'ü çocuk 17 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan göçmenler sınır dışı edilmek üzere GÖKSEM'e teslim edilirken, teknedeki 1 organizatör şüphelisi gözaltına alındı.

AYDIN'ın Didim ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 3'ü çocuk 17 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı, 1 organizatör şüphelisi gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Didim açıklarında, önceki gün saat 09.00 sıralarında, motor arızası yapan teknedeki kaçak göçmenlerin yardım çağrısı sonrası çalışma yaptı. Bölgeye giden Sahil Güvenlik botu (TCSG-21) ve ekipleri, sürüklenen teknedeki 3'ü çocuk toplam 17 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere 'Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi. Teknedeki 1 organizatör şüphelisi de gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Aydın'ın Didim açıklarında arızalanan teknedeki 3'ü çocuk 17 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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