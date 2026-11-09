Aydın'ın Söke ve Didim ilçelerinde suç örgütü operasyonlarında 13 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Aydın'ın Söke ve Didim ilçelerinde suç örgütü operasyonlarında 13 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Aydın\'ın Söke ve Didim ilçelerinde suç örgütü operasyonlarında 13 şüpheli tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Aydın\'ın Söke ve Didim ilçelerinde suç örgütü operasyonlarında 13 şüpheli tutuklandı
Haber Videosu

Aydın'ın Söke ve Didim ilçelerinde suç örgütlerine yönelik iki ayrı çalışmada yakalanan şüphelilerden 13'ü tutuklandı. İlk çalışmada 15 şüpheliden 8'i, 6 Kasım'daki eş zamanlı operasyonda ise 7 şüpheliden 5'i tutuklandı; 2 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Aydın'ın Söke ve Didim ilçelerinde yeni nesil suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 13'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın Emniyet Müdürlüğü Söke Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından, 3 Eylül, 2, 14 ve 30 Ekim 2026 tarihlerinde iş yeri, araç ve ikametlere yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırılar ile önlenen bir silahlı eyleme ilişkin çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar kapsamında olaylarla bağlantılı olduğu değerlendirilen 15 şüpheli yakalanırken, şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Yeni nesil suç örgütlerine yönelik sürdürülen çalışmalarda da, örgüte eleman, araç, yer ve finansman sağlayan kişilerin de kimlikleri tespit edildi. Bu kapsamda 6 Kasım 2026 tarihinde Söke ve Didim ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan 7 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yürütülen iki ayrı çalışma kapsamında toplam 13 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
3. Sayfa6 KasımGüncelAydınDidimSökeSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı İşte istenen rakam Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu açıkladı Fark tam 12 puan Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu açıkladı! Fark tam 12 puan
Ünlü oyuncu Şafak Karali son yolculuğuna uğurlandı Cenazede tek ünlü vardı Ünlü oyuncu Şafak Karali son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede tek ünlü vardı
Fatma Betül Sayan Kaya’nın ardından yeni iddia: 60 milletvekilinden, 30 bakandan bahsediliyor Fatma Betül Sayan Kaya'nın ardından yeni iddia: 60 milletvekilinden, 30 bakandan bahsediliyor
Polis, öğretmen, doktor 2027 memur zammında yeni tablo Polis, öğretmen, doktor! 2027 memur zammında yeni tablo
Galatasaray’dan gönderilmişti 5 yıl sonra milli takıma çağrıldı Galatasaray'dan gönderilmişti! 5 yıl sonra milli takıma çağrıldı
17:24
Milletvekilleri, Bakan Gürlek’in önünde birbirlerine girdiler
Milletvekilleri, Bakan Gürlek'in önünde birbirlerine girdiler
16:52
Fon soruşturması kapsamında Enver Çevik yeniden gözaltına alındı
Fon soruşturması kapsamında Enver Çevik yeniden gözaltına alındı
16:49
İşte İzmir’deki patlamanın nedeni Şirketten açıklama geldi
İşte İzmir'deki patlamanın nedeni! Şirketten açıklama geldi
16:48
İzmir’deki fabrika patlamasında can kaybı 10’a yükseldi
İzmir'deki fabrika patlamasında can kaybı 10'a yükseldi
16:30
Candan Yüceer AK Parti’ye mi geçiyor İlk açıklama geldi
Candan Yüceer AK Parti'ye mi geçiyor? İlk açıklama geldi
16:12
Bakan Göktaş’a bir çocuktan şaşırtan tehdit: Sen kimsin, babam savcı
Bakan Göktaş'a bir çocuktan şaşırtan tehdit: Sen kimsin, babam savcı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 17:41:01. #7.13#
SON DAKİKA: Aydın'ın Söke ve Didim ilçelerinde suç örgütü operasyonlarında 13 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android